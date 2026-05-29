Sepp Kuss corona la etapa reina del Giro de Italia en los Dolomitas

Kuss, vencedor de La Vuelta 2023, ha confirmado su condición de gran escalador en las rampas finales de Piani di Pezzè, una subida explosiva con pendientes cercanas al diez por ciento. El norteamericano ha lanzado el ataque definitivo en los últimos kilómetros y ha logrado marcharse en solitario para cruzar la línea de meta con ventaja sobre el resto de favoritos.

La etapa ha comenzado con una intensa pelea por formar la escapada del día. Entre los corredores más activos han destacado el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y el colombiano Einer Rubio (Movistar Team), protagonistas en los principales puertos de montaña. Ciccone ha coronado en primera posición tanto el Passo Duran como el Passo Giau, situado a 2.233 metros y designado como la Cima Coppi de esta edición del Giro.

El corredor italiano ha asumido provisionalmente el liderato de la clasificación de la montaña gracias a su gran actuación en la alta montaña. Sin embargo, el trabajo del Team Visma|Lease a Bike en el pelotón ha reducido progresivamente la ventaja de los escapados en la aproximación al Passo Falzarego.

En los últimos puertos también se han producido movimientos entre los favoritos de la clasificación general. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) ha intentado endurecer la carrera con varios ataques, obligando a responder tanto a Jonas Vingegaard como al colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS).

Pese a la dureza del recorrido, Vingegaard ha controlado la situación con solvencia y no ha mostrado debilidad en ningún momento. El danés ha vigilado de cerca a rivales directos como el austriaco Felix Gall y el neerlandés Thymen Arensman, manteniendo intacta su ventaja al frente de la clasificación general antes de la última gran jornada de montaña.

Con esta victoria de etapa, el Team Visma ha reforzado todavía más su dominio en el Giro de Italia 2026 y ha dado un paso importante hacia la conquista final de la maglia rosa.