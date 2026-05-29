Giro de Italia - 19ª etapa
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El ecuatoriano Jhonatan Narváez abandona en la etapa reina del Giro

Narváez, ganador de 3 etapas, se bajó de la bicicleta en los primeros kilómetros del ascenso del Passo Duran, afectado por las molestias derivadas de una caída que el ecuatoriano sufrió en la víspera en el traslado desde la meta al autobús del equipo.
ALESSANDRIA (Italy), 22/05/2026.- Ecuadorian rider Jhonatan Narvaez of team UAE Team Emirates XRG signs in ahead of the 13th stage of the Giro d'Italia over 189km from Alessandria to Verbania, Italy, 22 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
Jhonatan Narváez. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Jhonatan Narvaez ekuadortarrak Giroa utzi du etapa nagusian
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) abandonó este viernes el Giro de Italia en los primeros kilómetros de la etapa reina que se disputa entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), de 151 kilómetros.

Narváez, ganador de 3 etapas, se bajó de la bicicleta en los primeros kilómetros del ascenso del Passo Duran, primera de las seis dificultades de la jornada dolomítica, afectado por las molestias derivadas de una caída que el ecuatoriano sufrió en la víspera en el traslado desde la meta al autobús del equipo.

De esta forma, Narváez deja la lucha por la maglia rosa de la regularidad en favor del francés Paul Magnier (Soudal). El corredor del UAE contaba con 158 puntos, por 195 de Magnier.

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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