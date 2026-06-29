El ciclista esloveno Tadej Pogacar liderará el equipo UAE Team Emirates-XRG en la 113ª edición del Tour de Francia, que se desarrollará del 4 al 26 de julio, en la que buscará su quinto triunfo, el tercero consecutivo, en la ronda francesa, respaldado por corredores como el mexicano Isaac del Toro o el británico Adam Yates.

Al bicampeón del mundo se le presenta la oportunidad de igualar a grandes figuras del ciclismo, como al navarro Miguel Induráin, a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, y al belga Eddy Merckx, con cinco Tour de Francia en su palmarés bajo el brazo.

Así, el ciclista, de 27 años y que llega al Tour con los triunfos en el Tour de Romandía y el de Suiza, se muestra "ilusionado" y "con ganas" de empezar con la contrarreloj por equipos en Barcelona en la primera etapa.

"El Tour de Francia siempre es el mayor desafío de la temporada y también la carrera que más nos motiva. Cada año, llegas a la línea de salida sabiendo que cualquier cosa puede pasar en tres semanas, y eso es lo que lo hace tan especial", ha expresado.