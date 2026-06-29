Tadej Pogacar, principal favorito, lidera el UAE en busca de su quinto Tour, el tercero consecutivo
El ciclista esloveno Tadej Pogacar liderará el equipo UAE Team Emirates-XRG en la 113ª edición del Tour de Francia, que se desarrollará del 4 al 26 de julio, en la que buscará su quinto triunfo, el tercero consecutivo, en la ronda francesa, respaldado por corredores como el mexicano Isaac del Toro o el británico Adam Yates.
Al bicampeón del mundo se le presenta la oportunidad de igualar a grandes figuras del ciclismo, como al navarro Miguel Induráin, a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, y al belga Eddy Merckx, con cinco Tour de Francia en su palmarés bajo el brazo.
Así, el ciclista, de 27 años y que llega al Tour con los triunfos en el Tour de Romandía y el de Suiza, se muestra "ilusionado" y "con ganas" de empezar con la contrarreloj por equipos en Barcelona en la primera etapa.
"El Tour de Francia siempre es el mayor desafío de la temporada y también la carrera que más nos motiva. Cada año, llegas a la línea de salida sabiendo que cualquier cosa puede pasar en tres semanas, y eso es lo que lo hace tan especial", ha expresado.
Tadej Pogacar
Sé que contaré con un fantástico grupo de compañeros
"Todos hemos trabajado muchísimo y ahora estamos ilusionados por empezar por fin en Barcelona", ha dicho el esloveno. "Me siento bien, tengo muchas ganas de competir y sé que contaré con un fantástico grupo de compañeros y personal a mi alrededor. Tenemos mucha confianza los unos en los otros y hemos acumulado mucha experiencia juntos a lo largo de los años", ha comentado.
El UAE también contará con la experiencia del alemán Nils Politt y Adam Yates, quienes afrontarán su décima participación. Además del escalador mexicano Isaac del Toro, quien debutará con 22 años, tras haber ganado Auvergne-Rhone-Alpes.
Otros corredores que aparecen en la lista son el escalador austriaco Felix Grossschartner, el contrarrelojista estadounidense Brandon McNulty, y los belgas Tim Wellens y Florian Vermeersch. Así, hay cuatro novedades respecto a las ediciones de 2024 y 2025.
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