Tour de Francia
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Tadej Pogacar, principal favorito, lidera el UAE en busca de su quinto Tour, el tercero consecutivo

La estrella eslovena contará con la experiencia del alemán Nils Politt y Adam Yates, quienes afrontarán su décima participación. Además del escalador mexicano Isaac del Toro, quien debutará con 22 años, tras haber ganado Auvergne-Rhone-Alpes.
UAE-Tour-Pogacar
Imagen: UAE Team Emirates-XRG
Euskaraz irakurri: Tadej Pogacar faborito nagusia eta UAEko liderra, bere bosgarren Tourraren bila, hirugarrena jarraian
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El ciclista esloveno Tadej Pogacar liderará el equipo UAE Team Emirates-XRG en la 113ª edición del Tour de Francia, que se desarrollará del 4 al 26 de julio, en la que buscará su quinto triunfo, el tercero consecutivo, en la ronda francesa, respaldado por corredores como el mexicano Isaac del Toro o el británico Adam Yates.

Al bicampeón del mundo se le presenta la oportunidad de igualar a grandes figuras del ciclismo, como al navarro Miguel Induráin, a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, y al belga Eddy Merckx, con cinco Tour de Francia en su palmarés bajo el brazo.

Así, el ciclista, de 27 años y que llega al Tour con los triunfos en el Tour de Romandía y el de Suiza, se muestra "ilusionado" y "con ganas" de empezar con la contrarreloj por equipos en Barcelona en la primera etapa.

"El Tour de Francia siempre es el mayor desafío de la temporada y también la carrera que más nos motiva. Cada año, llegas a la línea de salida sabiendo que cualquier cosa puede pasar en tres semanas, y eso es lo que lo hace tan especial", ha expresado.

 

Tadej Pogacar

Sé que contaré con un fantástico grupo de compañeros 

"Todos hemos trabajado muchísimo y ahora estamos ilusionados por empezar por fin en Barcelona", ha dicho el esloveno. "Me siento bien, tengo muchas ganas de competir y sé que contaré con un fantástico grupo de compañeros y personal a mi alrededor. Tenemos mucha confianza los unos en los otros y hemos acumulado mucha experiencia juntos a lo largo de los años", ha comentado.

El UAE también contará con la experiencia del alemán Nils Politt y Adam Yates, quienes afrontarán su décima participación. Además del escalador mexicano Isaac del Toro, quien debutará con 22 años, tras haber ganado Auvergne-Rhone-Alpes.

Otros corredores que aparecen en la lista son el escalador austriaco Felix Grossschartner, el contrarrelojista estadounidense Brandon McNulty, y los belgas Tim Wellens y Florian Vermeersch. Así, hay cuatro novedades respecto a las ediciones de 2024 y 2025.

UCI World Tour Tadej Pogacar Ciclismo Tour de Francia

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