Tour de Francia
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Caja Rural Seguros RGA anuncia su “ocho" para el Tour de una manera muy peculiar

El equipo navarro ha anunciado su equipo para la presente edición del Tour de Francia presentando a sus ocho ciclistas, Abel Balderstone, Fernando Gaviria, Sebastian Berwick, Alex, Molenaar, Jpel Nicolau, Stefano Oldani, Jakub Otruba y José Félix Parra, con una equipación retro.

Caja Rural Navarra - Tour
Imagen: Caja Rural Seguros RGA
Euskaraz irakurri: Caja Rural Seguros RGA taldea 2026ko Frantziako Tourrerako
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KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo navarro Caja Rural Seguros RGA ha anunciado su equipo para la presente edición del Tour de Francia de una manera original, presentando a sus ocho ciclistas con una equipación retro en homenaje a la histórica estructura que participó en los tours de 1987 y 1988. El equipo navarro aspira a dejar huella en su primera participación en la Gran Boucle.

 

El Caja Rural Seguros RGA acudirá al Tour con altas dosis de ilusión y el esprinter colombiano Fernando Gaviria como referente para perseguir el sueño de un triunfo de etapa. Para vivir la ilusión de participar en el Tour, los elegidos son Abel Balderstone, Fernando Gaviria, Sebastian Berwick, Alex, Molenaar, Jpel Nicolau, Stefano Oldani, Jakub Otruba y José Félix Parra.

Para José Miguel Martínez, director deportivo del Caja Rural, el Tour representa un orgullo y una oportunidad para devolver la confianza mostrada por la organización. 

"Estamos muy ilusionados ante esta gran oportunidad para el equipo. Participar en el Tour de Francia supone un orgullo enorme y queremos corresponder a la confianza que ASO ha depositado en nosotros dando el máximo en cada etapa y siendo fieles a nuestro estilo de correr", ha indicado en declaraciones difundidas por el equipo.

UCI World Tour Ciclismo Tour de Francia

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