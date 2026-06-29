El Caja Rural Seguros RGA acudirá al Tour con altas dosis de ilusión y el esprinter colombiano Fernando Gaviria como referente para perseguir el sueño de un triunfo de etapa. Para vivir la ilusión de participar en el Tour, los elegidos son Abel Balderstone, Fernando Gaviria, Sebastian Berwick, Alex, Molenaar, Jpel Nicolau, Stefano Oldani, Jakub Otruba y José Félix Parra.

Para José Miguel Martínez, director deportivo del Caja Rural, el Tour representa un orgullo y una oportunidad para devolver la confianza mostrada por la organización.

"Estamos muy ilusionados ante esta gran oportunidad para el equipo. Participar en el Tour de Francia supone un orgullo enorme y queremos corresponder a la confianza que ASO ha depositado en nosotros dando el máximo en cada etapa y siendo fieles a nuestro estilo de correr", ha indicado en declaraciones difundidas por el equipo.