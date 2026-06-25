Pello Bilbao no correrá el Tour de Francia
El Team Bahrain Victorious ha anunciado que el de Gernika causará baja debido a una infección viral contraída durante la Tour de Auvernia Ródano Alpes.
Pello Bilbao no correrá el Tour de Francia. Así lo ha anunciado su equipo, el Team Bahrain Victorious, añadiendo que "lamentablemente, debido a una infección viral contraída durante la Tour de Auvernia Ródano Alpes, Pello Bilbao no se ha recuperado a tiempo para ser seleccionado para el Tour de Francia. Pello tomará ahora un breve período para recuperarse completamente antes de comenzar los preparativos para sus objetivos más adelante en la temporada".
Te puede interesar
Recorrido, perfil y horario de la etapa 10 del Tour de Francia de 2026: Aurillac-Le Lioran (166,6 km)
Se trata de una jornada montañosa con siete cotas puntuables, rompe piernas y muy dura.
Perfil y recorrido de la 6ª etapa del Tour de Francia 2026: Pau-Gavarnie-Gèdre (186,2 km)
La sexta etapa del Tour de Francia cuenta con un desnivel acumulado de 3.978 metros y cinco puertos de montaña, entre ellos el clásico Tourmalet.
Perfil, recorrido y horario de la 2ª etapa del Tour de Francia 2026: Tarragona-Barcelona (168,5 km)
Esta etapa se disputará íntegramente en tierras catalanas. Comenzará en Tarragona, ciudad que verá por primera vez el Tour de Francia.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 1 del Tour de Francia de 2026: Barcelona-Barcelona (19,6 km)
La Grand Depart correrá a cargo de una crono por equipos de 19,6 kilómetros en la Ciudad Condal. El recorrido favorecerá de entrada la fuerza colectiva, pero será el tramo final con dos subidas consecutivas al Estadio Olímpico de Montjuic el que dicte sentencia.
Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour de Francia de 2026
El 113º Tour de Francia se disputará entre el 4 y el 26 de julio, y comenzará en Barcelona y concluirá en París. La carrera va a ser emitida, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
Wout van Aert no correrá el Tour de Francia, por una lesión en el codo
En la semana pasada, el ciclista del Visma Lease a Bike, tras ganar una etapa en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, tuvo que abandonar la carrera, por problemas en el codo; es la misma lesión que le va a impedir participar en el Tour de Francia, que comienza el 4 de julio en Barcelona.
El Caja Rural-Seguros RGA irá al Tour de Francia con un maillot como el que lució en el Tour de 1987 y 1988
El equipo navarro ha presentado este martes el maillot que llevarán sus corredores en la próxima edición del Tour de Francia; es un maillot como el que se enfundó, entre otros, Marino Lejarreta en 1987 y en 1988. El de Berriz ha estado en la presentación.
El Tour de 2028 partirá de Reims y sus primeras etapas tendrán lugar en el este de Francia
Será la segunda salida de la ronda gala en tierras francesas desde 2021. Como sucede en los años olímpicos, la carrera comenzará una semana antes de lo habitual en 2028, el 24 de junio, y acabará el 16 de julio en París.
El Tour de Francia confirma que el Laboral Kutxa-Euskadi estará en la edición de 2026
La carrera, que se disputará entre el 1 y el 9 de agosto, va a contar con la participación de 21 equipos, catorce de categoría WorldTeam, y siete de categoría ProTeam, entre los que se halla el conjunto vasco.