CAUSARÁ BAJA
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Pello Bilbao no correrá el Tour de Francia

El Team Bahrain Victorious ha anunciado que el de Gernika causará baja debido a una infección viral contraída durante la Tour de Auvernia Ródano Alpes.

Pello Bilbao, euskal txirrindularia

Pello Bilbao, ciclista del Team Bahrain Victorious. Foto: EITB.

Euskaraz irakurri: Pello Bilbaok ez du Frantziako Tourrean parte hartuko
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KIROLAK EITB

Última actualización

Pello Bilbao no correrá el Tour de Francia. Así lo ha anunciado su equipo, el Team Bahrain Victorious, añadiendo que "lamentablemente, debido a una infección viral contraída durante la Tour de Auvernia Ródano Alpes, Pello Bilbao no se ha recuperado a tiempo para ser seleccionado para el Tour de Francia. Pello tomará ahora un breve período para recuperarse completamente antes de comenzar los preparativos para sus objetivos más adelante en la temporada".

Tour de Francia Ciclismo Pello Bilbao

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