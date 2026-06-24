Perfil, recorrido y horario de la 2ª etapa del Tour de Francia 2026: Tarragona-Barcelona (168,5 km)
La segunda etapa del Tour de Francia 2026 se disputará el 5 de julio en territorio catalán. Se trata de una jornada de 168,5 kilómetros con salida desde Tarragona, a las 13:55 horas, y llegada en el Estadio Olímpico de Barcelona, entre las 17:26 y las 17:46 horas.
En esta segunda etapa, los ciclistas tendrán que ascender dos puertos puntuables. El primero, alto de Begues, de tercera categoría, tendrán que ascenderlo en el kilómetro 141,2. Para llegar a este alto, tendrán que realizar una subida de 6,1 kilómetros con una pendiente media del 6,5%. La segunda, colina de Montjuic, de segunda categoría, tendrán que repetirlo en tres ocasiones: en el kilómetro 141,6, 153,8 y 166. Para llegar aquí, tendrán que llegar al punto más alto: el Castillo de Montjüic, teniendo que pasar tres veces por una subida de 1,6 kilómetros con una pendiente media de 9,3%.
Barcelona, formó parte del Tour por primera vez en 1957. Posterior a eso, la vuelta gala también paso por la capital catalana en 1965 y 2009. La colina de Montjüic, ha estado presente en las tres ocasiones, con especial mención a la victoria en solitario del corredor español José Pérez Francés en 1965. Además, suele acoger la meta final de la Vuelta a Cataluña, donde han coronado algunos ciclistas como Primoz Roglic (2025), Tadej Pogacar (2024) y Remco Evenepoel (2023). Por lo tanto, esto lo convierte en un escenario imprescindible del universo del ciclismo.
Ficha técnica
Etapa: 2ª etapa (5 de julio, domingo)
Recorrido: Tarragona-Barcelona
Distancia: 182m
Horario de salida: 13:55
Horario de llegada: 17:26 (47 km/h) | 17:35 (45 km/h) | 17:46 (43 km/h)
Premio de la montaña: Cote de Begues (2ª), en el kilómetro 94,2; Cote de Chateau de Montjuic (3ª), tres veces: en el kilómetro 141,6, en el kilómetro 153,8 y en el kilómetro 166.
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