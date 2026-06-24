Perfil y recorrido de la 6ª etapa del Tour de Francia 2026: Pau-Gavarnie-Gèdre (186,2 km)
La 6ª etapa del Tour de Francia 2026 se disputará el jueves 9 de julio. Se trata de un recorrido de 186,2 kilómetros que comienza en Pau y finaliza en la Gavarnie-Gèdre. La etapa comenzará a las 12:40 horas y se espera que finalice entre las 17:29 y las 18:05 horas, respectivamente.
En esta sexta etapa, los ciclistas tendrán que ascender cinco puertos puntuables. El primero, el Côte de Loucrup, de cuarta categoría, en el kilómetro 50,9. Para llegar arriba tendrán que realizar una subida de 2 kilómetros con una pendiente media del 7,1%. El segundo, el Côte de Mauvezin de tercera categoría, en el kilómetro 77,3. Para llegar aquí, los participantes deberán pasar una subida de 3 kilómetros con una pendiente media del 6,8%. El Col d 'Aspin de primera categoría será el siguiente, en el kilómetro 118,1, con una subida de 12 kilómetros con una pendiente del 6,5%. Subirán la clásica Col du Tourmalet, de categoría especial en el kilómetro 147,8. Para ascender a la cima, situada en 2.115 metros, tendrán que soportar un ascenso de 17,1 kilómetros con una pendiente media del 7,3%. Para terminar, Gavarnie-Gèdre, de segunda categoría. Allí finalizará la etapa, en el kilómetro 186,2, tras una subida de 18,7 kilómetros con una pendiente media del 3,7%.
Pau ha sido parte del Tour de Francia en 132 ocasiones, las más recientes, en 2024 y 2019. Jasper Philipsen y Julian Alaphilippe se impusieron entonces. Gavarnie-Gèdre se convertirá en la etapa más selectiva de los Pirineos.
Ficha técnica
Etapa: 6ª etapa (9 de julio, jueves)
Recorrido: Pau-Gavarnie-Gedre
Distancia: 186km
Horario de salida: 12:40
Horario de llegada: 17:29 (40 km/h) | 17:46 (38 km/h) | 18:05 (36 km/h)
Premio de la montaña: Cote de Loucrup (4ª), en el kilómetro 50,9; Cote de Mauvezin (3ª), en el kilómetro 77,3; Col d’Aspin (1ª), en el kilómetro 118,1; Col du Tourmalet (categoría especial), en el kilómetro 147,8.
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