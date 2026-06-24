Recorrido, perfil y horario de la etapa 10 del Tour de Francia de 2026: Aurillac-Le Lioran (166,6 km)
La décima etapa de la 113ª edición del Tour de Francia se disputará entre Aurillac y Le Lioran. Se trata de una jornada montañosa con siete cotas puntuables, rompe piernas y muy dura, cuyo recorrido es de 166,6 kilómetros, que comienzan en Aurillac, a las 13:10 horas, y concluirá en Le Lioran sobre las 17:12 horas.
La carrera pasará por Aurillac por décima vez, localidad que ha acogido también seis llegadas,lLa última sigue siendo un recuerdo preciado para Luis León Sánchez, que ganó en allí su primera etapa en la ronda gala, en 2008. La última visita del Tour se remonta a 2024, con una salida que fue un claro talismán para Biniam Girmay, quien se impondría poco después en Villeneuve-sur-Lot.
Le Lioran será la cuarta vez que acoja el Tour. La estación de esquí construida a los pies del Plomb du Cantal acogió al pelotón de la Grand Boucle para la llegada de la etapa más larga del Tour de 1975, ganada por Michel Pollentier tras 260 km de carrera. En 2016, fue Greg Van Avermaet quien se impuso al tiempo que se enfundaba el maillot amarillo en Lioran. En 2024, Jonas Vingegaard dio esperanzas a todos sus seguidores al ganar por primera vez un duelo al esprint con Tadej Pogacar.
Tras unos sinuosos primeros 50 kilómetros, que servirán de calentamiento al pelotón o para que se forme la aventura del día, la primera cota puntuable será Cote de Pailherols, de tercera categoría (3 km al 7,2%), en el kilómetro 68; después vendrá el Col de la Griffoul, de segunda categoría (5,9 km al 6,7%), en el kilómetro 97; tras él será el Col de Prat de Bouc, de tercera (3,1 al 6,5%) el que tengan que sortear los ciclistas, en el kilometro 103; luego el Cote de Murat también de tercera (5,2 km al 5,3%); acto seguido será el Puy Mary Pas de Peyrol, de primera categoría (7,8 km al 6%), en el kilómetro 135; seguidamente para descender y ascender el Col de Pertus también de primera (4,4 km al 8,5%), en el kilómetro 152; y para terminar el Col de Font de Cere, de tercera categoría (3,1 km al 5,8%) en el kilómetro 163.
Por si todo esto no fuera suficiente, la meta también picará hacia arriba en Le Lioran.
Ficha técnica
Etapa: 10ª etapa (14 de julio, martes)
Recorrido: Aurillac – Le Lioran
Distancia: 166,6 km
Horario de salida: 13:25
Horario de llegada: 17:12 (43 km/h) | 17:24 (41 km/h) | 17:36 (39 km/h)
Premio de la montaña: Côte de Pailherols (3ª), en el kilómetro 68; Col de la Griffoul (2ª), en el kilómetro 97,3; Col de Prat de Bouc (3ª), en el kilómetro 103,8; Côte de Murat (3ª), en el kilómetro 118,8; Puy Mary – Pas de Peyrol (1ª), en el kilómetro135,7; Col de Pertus (1ª), en el kilómetro 152,1; Col de Font de Cère (3ª), en el kilómetro 163,9
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