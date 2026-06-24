Recorrido, perfil y horario de la etapa 1 del Tour de Francia de 2026: Barcelona-Barcelona (19,6 km)
Barcelona será el punto de partida, la Grand Depart 2026, de la 113ª edición del Tour de Francia. La capital catalana ya estuvo presente en los recorridos de las ediciones de 1957, 1965 y 2009 de la ronda gala. La primera etapa se disputa el sábado 4 de julio. Se trata de una contrarreloj por equipos cuyo recorrido es de 19,6 kilómetros, que comienzan en Barcelona, a las 17:05 horas, y concluye en la misma Ciudad Condal, dónde se estima que la última escuadra ciclista cruce la meta sobre las 19:16 horas.
Los primeros dos tercios de la prueba son prácticamente llanos y los equipos tendrán que hacer frente a dos cortas ascensiones en los kilómetros finales. Primero los ciclistas ascenderán Montjuic (1,1 km al 5,1%) y después les espera la meta en el propio Estadio Olímpico (800 metros al 7%). Toda la etapa discurrirá por las calles de la capital catalana.
Así, el recorrido favorecerá de entrada la fuerza colectiva, con una bonita ida y vuelta por el paseo Marítimo, después de una salida desde las playas, seguido de un paso por la Sagrada Familia, una sucesión de avenidas llanas y rectas que se recorrerán a toda velocidad. Pero el tramo final, con las dos subidas sucesivas hasta el Estadio Olímpico de Montjuic, romperá la ordenada disposición y obligará a los favoritos a revelar sus cartas.
La clasificación de la etapa se basará en el tiempo del primer corredor de cada equipo. Sin embargo, según la fórmula validada en París-Niza, los tiempos se registrarán individualmente para la clasificación general.
Ficha técnica
Etapa: 1ª etapa (4 de julio, sábado)
Recorrido: Barcelona-Barcelona
Distancia: 19km, contrarreloj individual
Horario de salida: 17:05, primer ciclista; 18:55, último ciclista
Horario de llegada: 17:26, primer ciclista; 19:16, último ciclista
Premio de la montaña: No hay.
Te puede interesar
Recorrido, perfil y horario de la etapa 10 del Tour de Francia de 2026: Aurillac-Le Lioran (166,6 km)
Se trata de una jornada montañosa con siete cotas puntuables, rompe piernas y muy dura.
Perfil y recorrido de la 6ª etapa del Tour de Francia 2026: Pau-Gavarnie-Gèdre (186,2 km)
La sexta etapa del Tour de Francia cuenta con un desnivel acumulado de 3.978 metros y cinco puertos de montaña, entre ellos el clásico Tourmalet.
Perfil, recorrido y horario de la 2ª etapa del Tour de Francia 2026: Tarragona-Barcelona (168,5 km)
Esta etapa se disputará íntegramente en tierras catalanas. Comenzará en Tarragona, ciudad que verá por primera vez el Tour de Francia.
Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour de Francia de 2026
El 113º Tour de Francia se disputará entre el 4 y el 26 de julio, y comenzará en Barcelona y concluirá en París. La carrera va a ser emitida, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
Wout van Aert no correrá el Tour de Francia, por una lesión en el codo
En la semana pasada, el ciclista del Visma Lease a Bike, tras ganar una etapa en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, tuvo que abandonar la carrera, por problemas en el codo; es la misma lesión que le va a impedir participar en el Tour de Francia, que comienza el 4 de julio en Barcelona.
El Caja Rural-Seguros RGA irá al Tour de Francia con un maillot como el que lució en el Tour de 1987 y 1988
El equipo navarro ha presentado este martes el maillot que llevarán sus corredores en la próxima edición del Tour de Francia; es un maillot como el que se enfundó, entre otros, Marino Lejarreta en 1987 y en 1988. El de Berriz ha estado en la presentación.
El Tour de 2028 partirá de Reims y sus primeras etapas tendrán lugar en el este de Francia
Será la segunda salida de la ronda gala en tierras francesas desde 2021. Como sucede en los años olímpicos, la carrera comenzará una semana antes de lo habitual en 2028, el 24 de junio, y acabará el 16 de julio en París.
El Tour de Francia confirma que el Laboral Kutxa-Euskadi estará en la edición de 2026
La carrera, que se disputará entre el 1 y el 9 de agosto, va a contar con la participación de 21 equipos, catorce de categoría WorldTeam, y siete de categoría ProTeam, entre los que se halla el conjunto vasco.
El Grand Départ del Tour de Francia masculino y femenino 2027 será en Gran Bretaña
El Tour de Francia 2027 arrancará en Gran Bretaña tanto en su edición masculina como femenina. El recorrido llevará al pelotón por Escocia, Inglaterra y Gales en el caso de los hombres, y por Inglaterra en la prueba femenina.