Barcelona será el punto de partida, la Grand Depart 2026, de la 113ª edición del Tour de Francia. La capital catalana ya estuvo presente en los recorridos de las ediciones de 1957, 1965 y 2009 de la ronda gala. La primera etapa se disputa el sábado 4 de julio. Se trata de una contrarreloj por equipos cuyo recorrido es de 19,6 kilómetros, que comienzan en Barcelona, a las 17:05 horas, y concluye en la misma Ciudad Condal, dónde se estima que la última escuadra ciclista cruce la meta sobre las 19:16 horas.

Los primeros dos tercios de la prueba son prácticamente llanos y los equipos tendrán que hacer frente a dos cortas ascensiones en los kilómetros finales. Primero los ciclistas ascenderán Montjuic (1,1 km al 5,1%) y después les espera la meta en el propio Estadio Olímpico (800 metros al 7%). Toda la etapa discurrirá por las calles de la capital catalana.

Así, el recorrido favorecerá de entrada la fuerza colectiva, con una bonita ida y vuelta por el paseo Marítimo, después de una salida desde las playas, seguido de un paso por la Sagrada Familia, una sucesión de avenidas llanas y rectas que se recorrerán a toda velocidad. Pero el tramo final, con las dos subidas sucesivas hasta el Estadio Olímpico de Montjuic, romperá la ordenada disposición y obligará a los favoritos a revelar sus cartas.

La clasificación de la etapa se basará en el tiempo del primer corredor de cada equipo. Sin embargo, según la fórmula validada en París-Niza, los tiempos se registrarán individualmente para la clasificación general.