Surne Bilbaori buruzko dokumentala aurkeztu dute
Gaur arratsaldean estreinatu da Bilboko BBK aretoan. Marc Ramon eta Alejandra Llambres errealizadoreak taldearekin izan ziren Lleidaren aurka jokatu bezperako astean.
Jaworskiren erakustaldiak garaipenera eraman du Surne Bilbao Andorran (98-102)
Surne Bilbaok luzapenean menderatu du Andorra (98-102). Partida lehiatua izan arren, Justin Jaworskiren erakustaldiak (36 puntu) erabaki du neurketa. Etxekoen ahaleginak, Rice eta Besten gidaritzapean, ez du saririk izan, bisitariak nagusitu baitira, luzapenean. Ondorioz, Andorrak jaitsiera postuetan jarraituko du.
Surne Bilbaok aise garaitu du Aliaga Petkimspor, eta lortu du finalerdietarako txartela (85-60)
Beltzezko gizonek nagusitasunez irabazi dute Miribillan, eta txapelketa kontinentaleko lau onenen artean sartu dira hirugarren urtez jarraian. Finalerdietan, Jaume Ponsarnauren taldeak Hungariako Szombathely izango du aurkari, apirilaren 1ean eta 8an; itzuliko neurketa Bilbon jokatuko dute.
Surne Bilbaok 8 puntuko errenta defendatuko du, hirugarren finalerdia jarraian jokatzeko
Turkiako kantxan lortutako 69-77ko emaitzak ondo bideratuta utzi zuen talde bilbotarraren sailkapena, Miribillak babestuta iaz eskuratutako garaikurraren defentsan beste pauso bat emateko faboritoa baita. Ponsarnauren ustez, giroa izango da partidako gakoetako bat.
Surne Bilbaok mendean hartu du Breogan, azken laurden bikaina eginda (100-90)
Surne Bilbaok mendean hartu du Rio Breogan Miribillan, baina azken emaitzak (100-90) iradokitzen duena baino partida orekatuagoa izan da. Jaume Ponsarnauk zuzentzen duen taldearen azken laurden bikainari esker nagusitu dira etxekoak.
Surne Bilbaok FIBA Europa Kopako finalerdietara gerturatzeko balio dion garaipena lortu du Turkian
Jaume Ponsarnauren taldeak zortzi puntuko aldea lortu du Petkimspor taldearen aurka, final-laurdenetako joaneko partidan.
Surne Bilbaok FIBA Europa Kopako finalerdietarako sailkatzea bideratzea bilatuko du Petkim Sporren kantxan, asteazken honetan
Txapelketako final-laurdenetako joaneko partida asteazkenean jokatuko da, 18:15etik aurrera, eta zuzenean emanen da kirolakeitb.eus-en eta ETB4ren bidez.
Surne Bilbaok alferrik galdu du 14 puntuko errenta Burgosen (96-88)
San Pablo Burgosek mendean hartu du Surne Bilbao Basket larunbat honetan, Endesa Ligako 21. jardunaldian. Bilboko taldeak 14 puntuko errenta izan du hirugarren laurdena bukatzean (61-75), baina ez du aprobetxatzen jakin.
Harald Freyek giharretako haustura du
Surne Bilbaoko jokalariak Recoletas Salud San Pablo Burgosen aurkako partida ezin izango du jokatu, hurrengo larunbatean.
Jaume Ponsarnau Surne Bilbaoren historian partidarik gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea izango da larunbatean
San Pablo Burgosen aurka, entrenatzaileak bere 184. partida ofiziala zuzenduko du. Hala, Fotis Katsikaris aurreratuko du, eta zerrendan soilik Txus Vidorreta izanen du aurretik; azkeneko horrek 331 partidatan zuzendu zuen euskal taldea.