ACB
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Presentan el documental sobre Surne Bilbao

Surne-Bilbao-documental-presentacion
18:00 - 20:00
Presentación del documental. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Insider club: Surne Bilbao dokumentalaren aurkezpena
author image

EITB

Última actualización

Se ha estrenado esta tarde en la sala BBK de Bilbao. El documental desvela lo que ocurre de puertas para adentro de los hombres de negro.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X