Harald Freyek giharretako haustura bat du
Surne Bilbaoko jokalariak Recoletas Salud San Pablo Burgosen aurkako partida ezin izango du jokatu, hurrengo larunbatean.
Harald Freyek giharretako haustura bat dauka eta Recoletas Salud San Pablo Burgosen aurkako partida galduko du, hurrengo larunbatean, talde bilbotarrak gaur jakinarazi duen arabera. Norvegiar jokalariak bere selekzioarekin min hartu zuen aurreko ostiralean, 2029ko Europako Txapelketaren sailkapenerako neurketa batean.
Talde bizkaitarrak ohr batean azaldu duenez, jokalari eskandinaviarrak “eskuineko hankako muskulu erdimintzdunaren tendoian haustura” dauka. Kantxetara berriro itzultzeko epea lesioaren bilakaeraren araberakoa izanen da.
Coliseumeko partidari begira, Jaume Ponsarnauk Amar Sylla eta Stefan Lazarevicen zalantzak dauzka, bakoitza bere lesioa sendatzeko azken fasean daude.
Jaume Ponsarnau Surne Bilbaoren historian partidarik gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea izango da larunbatean
San Pablo Burgosen aurka, entrenatzaileak bere 184. partida ofiziala zuzenduko du. Hala, Fotis Katsikaris aurreratuko du, eta zerrendan soilik Txus Vidorreta izanen du aurretik; azkeneko horrek 331 partidatan zuzendu zuen euskal taldea.
Surne Bilbaok luzapenean irauli du Kanaria Handiaren aurkako partida (97-98)
Surne Bilbao Basketek Kanaria Handiari irabazi zion Endesa Ligako 19. jardunaldiari zegokion atzeratutako partidan (97-98), luzapeneko minutuetan partida iraulita.
Surne Bilbaok PAOK menderatu du, lehen postuan sailkatu da, eta Turkiako Petkim Spor izango du aurkari final-laurdenetan
Beltzezko gizonak Salonikara itzuli dira, duela hamar hilabete txapela ekarri zien Greziako hirira, eta puntu bakarreko aldearekin lortu dute garaipena (87-88) azken laurdenean, ia partida osoa markagailuan atzetik egon ondoren.
Surne Bilbaok multzoko lehenengo postua ziurtatu nahi du FIBA Europa Kopan, asteazkenean, Salonikan, PAOKen aurka
Partida 16:30ean hasiko da, eta kirolakeitb.eus-en eta ETB4ren bitartez emanen da, zuzenean. Euskal taldeak garaipena edo 22 puntu baino gutxiagoko aldez galtzea lortzen badu, multzoko lehenengo sailkatua izanen da txapelketaren bigarren fasean.
Surne Bilbao Basketek seigarren garaipena jarraian lortu du Zaragozan 82-84 irabazita
Surne Bilbao Baskete Casademont Zaragozari gailendu zaio larunbat honetan (82-84) eta seigarren partida jarraian irabazi du Endesa Ligan. Partida orekatua jokatu dute bi taldeek eta etxekoek irabazteko aukera izan dute azken momentura arte.
Surne Bilbaok aise menderatu du Prievidza (93-51), eta Salonikan izango du jokoan multzoko lehen postua
Jaume Ponsarnauren taldeak azken zortzi partidak irabazi ditu, FIBA Europa Kopa eta Endesa Liga kontuan izanik. Eslovakiako taldearen aurka, Surne Bilbaok ez du arazorik izan garaipena eskuratzeko.
Surne Bilbaok bolada onari eutsi dio Joventut garaituta (80-76)
Surne Bilbaok Joventut garaitu du Miribillan (80-76), hasieratik amaierara mendean izan duen partidan, eta zazpigarren garaipena jarraian eskuratu du horrela; horietako bost, Endesa Ligan.
Jaume Ponsarnau, Endesa Ligako entrenatzaile onena urtarrilean
Surne Bilbaok lau garaipen jarraian lortu ditu hilabete honetan; horrela, entrenatzailea hoberena izan da.
Surne Bilbaok luzapenean irabazi dio Granadari (84-88)
Surne Bilbaok garaipena lortu du larunbat honetan Granadako Kirol Jauregian (84-88), luzapenean, 11 porrot jarraian jaso dituen Coviranen aurka, Endesa Ligako azken postuan jarraituko duena.