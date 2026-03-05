Harald Frey sufre una rotura muscular y se perderá la visita al Recoletas Salud San Pablo Burgos el próximo sábado, según ha informado el club bilbaíno este jueves. El jugador noruego se lesionó el pasado viernes con su selección, en el partido clasificatorio para el Europeo 2029.

El parte médico publicado por el club vizcaíno indica que el jugador nórdico tiene una “rotura a nivel proximal del tendón del músculo semimembranoso de la pierna derecha” su vuelta a los terrenos de juego dependerá de su evolución.

De cara al partido del Coliseum Jaume Ponsarnau, cuenta además con las dudas de Amar Sylla y Stefan Lazarevic, ambos jugadores se encuentran en la última fase de recuperación de sus respectivas lesiones.