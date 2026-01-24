Endesa Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Surne Bilbaok luzapenean irabazi dio Granadari (84-88)

GRANADA, 24/01/2026.- El jugador del Surne Bilbao Hlinason (i) entra a canasta durante el partido de la Jornada 17 de la liga Endesa que enfrenta al Covirán Granada con el Bilbao Basket en el Palacio de los Deportes de Granada EFE/Pepe Torres.
18:00 - 20:00
Tryggvi Hlinason, Granadaren aurkako partidan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbaok garaipena lortu du larunbat honetan Granadako Kirol Jauregian (84-88), luzapenean, 11 porrot jarraian jaso dituen Coviranen aurka, Endesa Ligako azken postuan jarraituko duena.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X