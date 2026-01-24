El Surne Bilbao se impone al Granada en la prórroga (84-88)
El Surne Bilbao ha cerrado la primera vuelta este sábado con una victoria en el Palacio de los Deportes de Granada por 84-88, en la prórroga, ante un Covirán que enlaza 11 derrotas seguidas y seguirá una jornada más como colista de la Liga Endesa.
