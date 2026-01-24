Liga Endesa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Surne Bilbao se impone al Granada en la prórroga (84-88)

GRANADA, 24/01/2026.- El jugador del Surne Bilbao Hlinason (i) entra a canasta durante el partido de la Jornada 17 de la liga Endesa que enfrenta al Covirán Granada con el Bilbao Basket en el Palacio de los Deportes de Granada EFE/Pepe Torres.
18:00 - 20:00
Tryggvi Hlinason, en el partido ante el Granada. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok luzapenean irabazi dio Granadari (84-88)
author image

EITB

Última actualización

El Surne Bilbao ha cerrado la primera vuelta este sábado con una victoria en el Palacio de los Deportes de Granada por 84-88, en la prórroga, ante un Covirán que enlaza 11 derrotas seguidas y seguirá una jornada más como colista de la Liga Endesa.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X