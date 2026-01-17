Endesa Liga
Surne Bilbao nagusi izan da Teneriferen aurka Miribillan (95-78)

BILBAO, 17/01/2026.-El base sueco del Surne Bilbao Basket, Melwin Pantzar (d) y el escolta estadounidense del La Laguna Tenerife Wesley van Beck (i), durante el partido de la Liga Endesa disputado este sábado en el Bilbao Arena de la capital vizcaína. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
Melwin Pantzar, Teneriferen aurkako partidan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbaok 95-78 irabazi dio La Laguna Teneriferi larunbat honetan Miribillan, Bilbao Arenako kantxan nagusitasun argia erakutsiz.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

