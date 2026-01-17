Surne Bilbao nagusi izan da Teneriferen aurka Miribillan (95-78)
Surne Bilbaok 95-78 irabazi dio La Laguna Teneriferi larunbat honetan Miribillan, Bilbao Arenako kantxan nagusitasun argia erakutsiz.
Surne Bilbao PAOK taldeari gailendu zaio Europako lidergoa sendotuz
Talde bilbotarrak konpromiso kontinental berri bat gainditu du, bere zaleen aurrean, FIBA Europa Kopan pribilegiozko posizioari eusteko.
Freyk Surne Bilbaoren garaipena gidatu du Murtziaren aurka (96-82)
Harald Frey joko-antolatzaile norvegiarrak gidatu du Surne Bilbaok Miribillan lortutako garaipen bikaina (96-82), UCAM Murtziaren aurka. Bestalde, Murtziak porrot egin du, hirugarrena jarraian, baina matematikoki lortu du hurrengo Errege Koparako sailkapena.
Lazarevicek ezker belaunean bihurritua du, eta ez du Murtziaren kontra jokatuko
Bilboko klubak azaldu duenez, hegalekoak "2. mailako bihurritu moderatua du". Oharrak, ordea, ez du zehazten jokalari serbiarrak kantxetatik kanpo eman beharko duen denbora.
Surne Bilbaok kanpoan irabazi gabeko urtebete baino gehiagoko bolada txarra eten du Gironan (89-93)
Surne Bilbaok, Basket Gironaren pistan lortutako garaipenarekin (89-93), 16 porroteko eta etxetik kanpo irabazi gabeko urtebete baino gehiagoko bolada txarrari amaiera eman dio.
Valentziak Surne Bilbao gainditu du bigarren zatian (72-116)
Valentzia Basketek agindu du Miribillan bigarren zatian, eta Surne Bilbao jokotik atera du. Bilboko taldea bizirik iritsi da atsedenaldira, baina Euroligako liderraren aurka galdu du (72-116).
Surne Bilbaok galdu egin du Barçaren aurka Miribillan, lan ona egin badu ere (66-71)
Surne Bilbaok lan ona egin du defentsan, baina erasoan ez du asmatu, eta 66-71 galdu du azkenean Bartzelonaren aurka Miribillan. Horrenbestez, denboraldiko lehen porrota jaso du etxean.
Surne Bilbaok porrot egin du Breoganen aurka (100-99) eta Ligan etxetik kanpo irabazi gabe itxi du urtea
Keandre Cook estatubatuarrak saskiratutako bi jaurtiketa libreekin, Rio Breoganek Surne Bilbao Basket garaitu du (100-99), segundo batzuk lehenago Darrun Hilliarden hiruko ikusgarri batekin, Errege Koparako txartela lortzeko ametsa elikatu duenean.
Surne Bilbaok Prievidza menderatu du (46-83), eta sendo jarraitzen du FIBA Europa Kopan
Txapelketako bigarren fasean, euskal taldeak bi partida jokatu ditu, eta bietan lortu du garaipena, Eslovakiako taldearen kantxan irabazita.
Surne Bilbaok garaipen sendoa lortu du Hiopos Lleidaren aurka Miribillan (93-75)
Beltzezko gizonek nagusitasunez irabazi dute, markagailua oso parekatuta joan bada ere, etxekoek oso indartsu amaitu baitute partida.