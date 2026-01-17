Liga Endesa
Un superior Surne Bilbao derrota al Tenerife en Miribilla (95-78)

BILBAO, 17/01/2026.-El base sueco del Surne Bilbao Basket, Melwin Pantzar (d) y el escolta estadounidense del La Laguna Tenerife Wesley van Beck (i), durante el partido de la Liga Endesa disputado este sábado en el Bilbao Arena de la capital vizcaína. EFE/Javier Zorrilla
Melwin Pantzar, en el partido contra el Tenerife. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbao nagusi izan da Teneriferen aurka Miribillan (95-78)
El Surne Bilbao se ha impuesto este sábado en Miribilla a La Laguna Tenerife por 95-78, un marcador que no acabó de reflejar la superioridad local sobre la cancha del Bilbao Arena.

