Endesa Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Freyk Surne Bilbaoren garaipena gidatu du Murtziaren aurka (96-82)

BILBAO (PAÍS VASCO), 10/01/2026.- El alero esloveno del Bilbao Basket Martin Krampelj en acción ante el base estadounidense del UCAM Murcia David DeJulius (i) durante el partido de la jornada 15 de la Liga Endesa, que disputan el Bilbao Basket y el UCAM Murcia este sábado, en Bilbao. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Harald Frey joko-antolatzaile norvegiarrak gidatu du Surne Bilbaok Miribillan lortutako garaipen bikaina (96-82), UCAM Murtziaren aurka. Bestalde, Murtziak porrot egin du, hirugarrena jarraian, baina matematikoki lortu du hurrengo Errege Koparako sailkapena.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X