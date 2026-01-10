Liga Endesa
Frey lidera el brillante triunfo del Surne Bilbao ante el Murcia (96-82)

BILBAO (PAÍS VASCO), 10/01/2026.- El alero esloveno del Bilbao Basket Martin Krampelj en acción ante el base estadounidense del UCAM Murcia David DeJulius (i) durante el partido de la jornada 15 de la Liga Endesa, que disputan el Bilbao Basket y el UCAM Murcia este sábado, en Bilbao. EFE/ Luis Tejido
Euskaraz irakurri: Freyk Surne Bilbaoren garaipena gidatu du Murtziaren aurka (96-82)
El base noruego Harald Frey ha liderado el brillante triunfo del Surne Bilbao en Miribilla, por 96-82, ante un UCAM Murcia que, a pesar de la derrota, la tercera consecutiva, logró matemáticamente su clasificación para la próxima Copa del Rey.

