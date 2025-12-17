Surne Bilbaok Prievidza menderatu du (46-83), eta sendo jarraitzen du FIBA Europa Kopan
Txapelketako bigarren fasean, euskal taldeak bi partida jokatu ditu, eta bietan lortu du garaipena, Eslovakiako taldearen kantxan irabazita.
Surne Bilbaok Prievidza menderatu du, 46-83, 2025-2026 denboraldiko FIBA Europa Kopako bigarren faseko bigarren jardunaldian, asteazken gauean. Hala, txapelketako bigarren fasean, euskal taldeak bi partida jokatu ditu, eta bietan lortu du garaipena, Eslovakiako taldearen kantxan aise irabazita.
Ia-ia hasieratik izan du kontrolpean Surne Bilbaok norgehiagoka hau. Lehen laurdenaren amaieran, emaitza 12-27koa zen, alegia, Jaume Ponsarnauren taldeak hamabost puntuko aldea zuen, eta atsedenaldian abantaila hamahirukoa zen, 30-43. Bigarren zatian, Surne Bilbao are hobeto aritu da defentsan, eta aurkariak soilik hamasei puntu egin ahal izan ditu hirugarren eta azken laurdenetan.
Surne Bilbaok maila ona eman du neurketan; bereziki nabarmentzeko modukoa da nola jokatu duen erasoan Hlinasonek, horrek hamahiru puntu sartu baititu, eta zein ondo aritu den erreboteetan Lazarevic, horrek hamar hartu dituela kontuan izanik.
Fitxa teknikoa
46 - BC Prievidza (12+18+9+7): Toussaint (11), Davontrey Thomas (7), Novak (4), Tolbert (11) eta Alihodzic (5) -hasierako bostekoa-; Naje Smith (1), Jaaden Lewis (3), Zeliznak (4), Jass, Maring eta Hriko.
83 - Surne Bilbao (27+16+16+24): Pantzar (12), Jaworski (10), Lazarevic (11), Petrasek (4) eta Bagayoko (8) -hasierako bostekoa-; Frey (3), Font (7), Hilliard (6), Krampelj (5), Hlinason (13), Errasti (4) eta Sylla.
Partzialak: 12-27, 30-43 (atsedenaldian); 39-59 eta 46-83 (amaieran).
Epaileak: Ali Sakaci (Turkia), Lukasz Jankowski (Polonia) eta Zoran Mitrovski (Ipar Mazedonia).
Nabarmentzekoa: 2.000 ibat zale izan dira Prievidza SHn.
