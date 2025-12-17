El Surne Bilbao supera al Prievidza (46-83), y continúa firme en la FIBA Europe Cup

El Surne Bilbao ha ganado al Prievidza, 46-83, en la segunda jornada de la segunda fase de la FIBA Europe Cup de la temporada 2025-2026, este miércoles por la noche. Así, el equipo vasco suma dos victorias en otros tantos partidos en la segunda fase del campeonato, tras imponerse con claridad en la cancha del conjunto eslovaco.

Ha sido un encuentro que el Surne Bilbao ha controlado sin excesivos problemas desde prácticamente su inicio. El primer cuarto ha finalizado con un esclarecedor 12-27, una ventaja de quince puntos para los de Jaume Ponsarnau, que al descanso vencían por trece, 30-43. En la segunda parte, el Surne Bilbao ha apretado aún más en defensa, y solo ha permitido que su rival anote dieciséis puntos en el tercer y en el último cuarto.

Dentro de un choque en el que el Surne Bilbao ha mostrado un buen nivel, destaca el trabajo de Hlinason, autor de trece puntos, y de Lazarevic, que se ha hecho con diez rebotes.

Ficha técnica

46 - BC Prievidza (12+18+9+7): Toussaint (11), Davontrey Thomas (7), Novak (4), Tolbert (11) y Alihodzic (5) -cinco inicial-; Naje Smith (1), Jaaden Lewis (3), Zeliznak (4), Jass, Maring y Hriko.



83 - Surne Bilbao Basket (27+16+16+24): Pantzar (12), Jaworski (10), Lazarevic (11), Petrasek (4) y Bagayoko (8) -cinco inicial-; Frey (3), Font (7), Hilliard (6), Krampelj (5), Hlinason (13), Errasti (4) y Sylla.



Parciales: 12-27, 30-43 (descanso); 39-59 y 46-83 (final).

Árbitros: Ali Sakaci (Turquía), Lukasz Jankowski (Polonia) y Zoran Mitrovski (Macedonia del Norte).



Incidencias: en torno a 2000 espectadoras y espectadores en el SH Prievidza.