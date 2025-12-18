Alt foto
Albiste da
Osasuna eta Alaves, Errege Kopan |
Ourense-Athletic |
Euroliga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Kosner Baskoniak Bartzelonara bidaiatuko du Euroligan bisitari moduan lehenengo garaipenaren bila

Paolo Galbiatiren taldeak Bartzelonaren aurka jokatuko du, azkeneko hauek Joan Peñarroya kaleratu zutenetik jokatu dituzten hamaika partidetatik hamar irabazi dituzte. Euskal taldea taldea konfiantzarekin ailegatzen da neurketara, Monakoren kontra, Buesa Arenan lortutako garaipenaren ondoren.

Paolo Galbiati Kosner Baskoniaren entrenatzailea
Paolo Galbiati Kosner Baskoniako entrenatzailea; IRUDIA: EUROPA PRESS
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak Bartzelonara bidaiatuko du Euroligan bisitari moduan lehenengo garaipenaren bila, ostiralean, 20:30etan. Izan ere, euskal taldea, LDLC Asvel Villeburne taldearekin batera bisitari moduan Euroligan partidarik irabazi ez duten talde bakarrak dira. Paolo Galbiatiren taldeak, Bartzelonaren aurka jokatuko du, azkeneko hauek Joan Peñarroya kaleratu zutenetik jokatu dituzten hamaika partidetatik hamar irabazi dituzte. 

Bartzelonaren kontra garaipena lortzeko Baskoniak txapelketako bigarren saskiratzaile hoberena dauka taldean Timothe Luwawu-Cabarrot (19,7 puntu). Jokalari frantziarraren eta Clyburnen arteko dema partidako interes puntu handienetakoa izanen da.

Dinamika onaren eta sailkapeneko hirugarren postuan egon arren, Bartzelonak zaila ikusten du garaipena lortzea Baskoniaren aurka. Izan ere, Kataluniako taldeak hainbat jokalari min hartuta ditu, horien artean Juan Nuñez eta Sengelia, gainera, Nico Laprovittola eta Vesely zalantzan daude ostiralerako.

Beste alde batetik, Kosner Baskoniak ez du Tadas Sedekerskis hegal-pibota eskuragarri izanen, hau deialdietatik at jarraitzen du, eskuineko orkatilean daukan lesioaren ondorioz.

Saskibaloia Euroliga Saski Baskonia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X