Paolo Galbiatiren taldeak Bartzelonaren aurka jokatuko du, azkeneko hauek Joan Peñarroya kaleratu zutenetik jokatu dituzten hamaika partidetatik hamar irabazi dituzte. Euskal taldea taldea konfiantzarekin ailegatzen da neurketara, Monakoren kontra, Buesa Arenan lortutako garaipenaren ondoren.
Kosner Baskoniak Bartzelonara bidaiatuko du Euroligan bisitari moduan lehenengo garaipenaren bila, ostiralean, 20:30etan. Izan ere, euskal taldea, LDLC Asvel Villeburne taldearekin batera bisitari moduan Euroligan partidarik irabazi ez duten talde bakarrak dira. Paolo Galbiatiren taldeak, Bartzelonaren aurka jokatuko du, azkeneko hauek Joan Peñarroya kaleratu zutenetik jokatu dituzten hamaika partidetatik hamar irabazi dituzte.
Bartzelonaren kontra garaipena lortzeko Baskoniak txapelketako bigarren saskiratzaile hoberena dauka taldean Timothe Luwawu-Cabarrot (19,7 puntu). Jokalari frantziarraren eta Clyburnen arteko dema partidako interes puntu handienetakoa izanen da.
Dinamika onaren eta sailkapeneko hirugarren postuan egon arren, Bartzelonak zaila ikusten du garaipena lortzea Baskoniaren aurka. Izan ere, Kataluniako taldeak hainbat jokalari min hartuta ditu, horien artean Juan Nuñez eta Sengelia, gainera, Nico Laprovittola eta Vesely zalantzan daude ostiralerako.
Beste alde batetik, Kosner Baskoniak ez du Tadas Sedekerskis hegal-pibota eskuragarri izanen, hau deialdietatik at jarraitzen du, eskuineko orkatilean daukan lesioaren ondorioz.
Kosner Baskoniak sendo jarraitzen du Buesa Arenan, Monako 85-73 mendean hartuta
Gasteizko taldeak Monakokoari irabazi zion; horrenbestez, etxean jarraian lortzen duten seigarren garaipena da.
Kosner Baskoniak indartsu jarraitu nahi du Buesa Arenan, Monakoren aurka, asteazken honetan
Euroligako hamaseigarren jardunaldian, euskal taldeak txapelketako bosgarren sailkatua hartuko du. Partida 20:30ean hasiko da.
Kanaria Handia-Kosner Baskonia bertan behera utzi dute, "Emilia" denboraleagatik
Ekaitzaren ondorioz, Kanaria Handiko Kabildoak kirol-instalazio guztiak itxi behar izan ditu.
Kosner Baskoniaren lanak ez du saririk izan Real Madrilen aurka (94-87)
Howard inspiratu batek zuriak estutasunetan jarri ditu azken laurdenean, baina ez da nahikoa izan etxetik kanpo arabarren beste porrot bat saihesteko.
Kosner Baskoniak Eugene Omoruyi nigeriarra fitxatu du bi hilabeterako, denboraldia bukatu arte taldean geratzeko aukerarekin
Jokalaria Dubaiko Al Nasr taldetik dator, eta datozen orduetan Madrilera iritsiko da Baskoniako taldekide berriekin elkartzeko.
Kosner Baskoniak Real Madril bisitatuko du, ostegunean, Euroligako seigarren garaipenaren bila
Partida 21:00etan hasiko da, Movistar Arenan. Gainera, Paolo Galbiatiren taldeak kanpoko lehen garaipena lortu nahi du etxetik kanpo, Europa mailako goreneko txapelketaren jardunaldi honetan.
Tadas Sedekerskisi artroskopia egingo diote eskuineko orkatilan, eta gutxienez hilabete eta erdi egon liteke jokatu ezinik
Kosner Baskoniako jokalaria ostegunean egingo diote artroskopia hori; Eurobasketen, Lituaniako selekzioarekin ari zela, lesioa izan zuen, eta helburua da guztiz sendatzea.
Gytis Radzevicius: "Nire energia transmititzera nator, nire jokoa horretan oinarritzen da"
Gytis Radzevicius talde gasteiztarrera iritsi berri da, Hamidou Diallok joan den astean Baskonia utzi eta gero. Bere jokoa nolakoa den azaldu du. (Jatorrizko adierazpenak, ingelesez).
Kosner Baskoniak luzapenean galdu du Valentziaren aurka (89-91)
Kosner Baskoniak 89-91 galdu du Buesa Arenan Valentziaren aurka Endesa Ligako 9. jardunaldian. Lehen zati bikaina egin du, baina partida luzapeneraino joan da eta Valentziak irabazi du.