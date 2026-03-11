NBA
Bam Adebayo supera a Kobe Bryant y hace historia en la NBA con 83 puntos

El pívot de los Miami Heat firmó la segunda mejor actuación anotadora de la historia de la NBA, en la victoria ante el Washington Wizards.
Imagen de archivo de Bam Adebayo. Europa Press
Euskaraz irakurri: Bam Adebayok Kobe Bryant gainditu du eta historia egin du NBAn 83 punturekin
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

Bam Adebayo, pívot de los Miami Heat, anotó 83 puntos este martes en la victoria 150-129 de su equipo contra los Washington Wizards y superó los 81 puntos de Kobe Bryant para firmar la segunda mejor actuación anotadora en la historia de la NBA.

Adebayo, de 28 años y en su novena temporada con los Miami Heat, dejó atrás la estratosférica marca de Bryant de 2006 contra los Toronto Raptors y solo tiene por delante al legendario Wilt Chamberlain, que anotó 100 en 1962 con Philadelphia contra los New York Knicks. Adebayo se retiró con 20 de 43 puntos en tiros de campo, 7 de 22 en triples y 36 de 43 desde la línea de libres en 41.49 minutos en pista.

Adebayo aseguró que empezó a ver posible esta hazaña cuando llevaba 43 puntos al descanso. Los Heat mandaban 76-62 y la victoria ya no estaba en duda tras el descanso, cuando Adebayo selló otros 19 puntos para disparar su cuenta hasta los 62.

Después, lanzó hasta 16 libres en el último segmento y anotó catorce de ellos, además de un triple. Los puntos que dejaron atrás la marca de Kobe llegaron desde la línea de libres.

