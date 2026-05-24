El Olympiacos bate al Real Madrid y reina en la Euroliga (92-85)
El Olympiacos se ha proclamado este domingo en Atenas campeón de la Euroliga tras sufrir más de lo previsto ante el Real Madrid. Se ha tomado su revancha después de perder en la final hace tres años contra el conjunto blanco (92-85).
El comienzo para los blancos fue de ensueño, con un resultado de 3-15 en el marcador tras cuatro minutos de juego. El conjunto heleno no consiguió despertar y el Madrid hizo valer su buen arranque de partido para irse al segundo cuarto con siete puntos arriba (19-26).
Aunque lentamente, el equipo de El Pireo recortó distancias. Evan Fournier estuvo muy acertado en los rebotes ofensivos, el Real Madrid pecó de otorgar demasiadas faltas y Tyson Ward se sumó a la fiesta. A falta de dos minutos del segundo cuarto, el Olympiacos le dio la vuelta al marcador (38-36).
En los últimos segundos de la primera mitad subió la intensidad del encuentro, con un intercambio de triples (46-44).
Tras la pausa, el ritmo del juego disminuyó, ambos equipos se analizaron tácticamente y recurrieron a los triples. El Real Madrid sumó un parcial de 7-0 para volver a ponerse por delante. El Olympiacos se mostró errático cuando no podía permitirse (61-65).
Remontó el equipo rojiblanco, volvió a ponerse por delante el madrileño, y así continuamente. A falta de cuatro minutos, el Olympiacos entró en bonus tras las faltas excesivas del Real Madrid. Lo aprovechó el equipo de Georgios Bartzokas y los instantes finales estuvieron muy apretados. Con un Fournier desatado y con un Real Madrid que, finalmente, murió en la orilla (92-85).
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