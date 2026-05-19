El bilbaíno Gonzalo García de Vitoria sustituye a Joan Plaza como entrenador del Casademont Zaragoza, en la Liga Endesa

El bilbaíno Gonzalo García de Vitoria ha sido nombrado entrenador del Casademont Zaragoza, de la Liga Endesa, este lunes, en sustitución de Joan Plaza.

El equipo aragonés, al que le quedan tres partidos por jugar en el campeonato, ocupa la decimosexta posición de la clasificación, con nueve victorias, las mismas que el Mora Banc Andorra, que se halla en puesto de descenso.

García de Vitoria era, hasta el momento, entrenador ayudante en el Casademont Zaragoza.