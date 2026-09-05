JAI ALAI LEAGUE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Johan Sorozabal logra el último billete para disputar la fase final de la Jai Alai League

Publicidad
Johan Sorozabal - Lauko finala
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Johan Sorozabalek eskuratu du Lauko Finalerako azken txartela
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Johan Sorozabal se ha hecho con el último billete que da acceso a la final a cuatro de la Jai Alai League que se disputará a partir del próximo día 14 en Donostia.

Jai Alai League Cesta punta

Te puede interesar

Barandika eta Oyhenard
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Barandika y Oyhenard ganan el 4 Master de San Juan de Luz

En cesta punta, Barandika y Oyhenard han ganado la final del 4 Master de San Juan de Luz. Han necesitado el tercer juego para vencer a Erkiaga y Basque. En el primero, 15-13, han dominado los de Ispaster y Bidarte. El segundo, 13-15, ha sido para el gernikarra y el de San Juan de Luz. En el decisivo, 1-5, han dominado Barandika y Oyhenard. El delantero de Gernika está en racha; se ha embolsado 11 de sus últimos 12 partidos.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X