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Naroa-Arai eta Txanika-Bailo, Hondarribiko Grand Slameko txapeldunak

Iragarkia
Hondarribia Grand Slam
18:00 - 20:00
Hondarribia Grand Slameko txapeldunak. Muntaia: EITB
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Azken eguneratzea

Emakumezkoen finalean, Naroa eta Arai bi setetan gailendu dira Erika eta Lauraren aurka (8-15 eta 10-15). Gizonezkoetan, Txanika eta Boilo gogorrago aritu behar izan Hormaetxea eta Aratzen aurka, baina hauek ere bi setetan lortu dute garaipena (15-10 eta 15-14).

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Barandika eta Oyhenard
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Barandika eta Oyhenard irabazle Donibane Lohizuneko 4ko masterrean

Barandika eta Oyhenard nagusitu dira Donibane Lohizuneko Master 4ko finalean, baina hirugarren jokoa behar izan dute Erkiaga eta Basque mendean hartzeko. Lehenbizikoan, Ispasterkoa eta Bidartekoa izan dira nagusi, 15-13. Bigarrena, baina, gernikarrak eta Donibane Lohizunekoak eskuratu dute, 13-15. Kitarakoan, berriz, Barandika eta Oyhenard jaun eta jabe izan dira: 1-5. Gernikako aurrelaria bolada onean dago, jokatu dituen azken 12 partidetatik 11 poltsikoratu baititu.

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