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Naroa-Arai y Txanika-Bailo, campeones del Grand Slam de Hondarribia

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Hondarribia Grand Slam
18:00 - 20:00
Hondarribia campeones del Grand Slam. Montaje: EITB
Euskaraz irakurri: Naroa-Arai eta Txanika-Bailo, Hondarribiko Grand Slameko txapeldunak
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Última actualización

En la final femenina, Naroa y Arai se han impuesto en dos sets a Erika y Laura (8-15 y 10-15). En categoría masculina, Txanika y Boilo han tenido que emplearse a fondo ante Hormaetxea y Aratz, pero también han logrado la victoria en dos sets (15-10 y 15-14).

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