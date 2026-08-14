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Barandika y Oyhenard ganan el 4 Master de San Juan de Luz

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Barandika eta Oyhenard
18:00 - 20:00
Barandika y Oyhenard. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Barandika eta Oyhenard irabazle, Donibane Lohizuneko 4ko masterrean
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KIROLAK EITB

Última actualización

En cesta punta, Barandika y Oyhenard han ganado la final del 4 Master de San Juan de Luz. Han necesitado el tercer juego para vencer a Erkiaga y Basque. En el primero, 15-13, han dominado los de Ispaster y Bidarte. El segundo, 13-15, ha sido para el gernikarra y el de San Juan de Luz. En el decisivo, 1-5, han dominado Barandika y Oyhenard. El delantero de Gernika está en racha; se ha embolsado 11 de sus últimos 12 partidos. 

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