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Goitia-Basque y Txanika-Salegi a semifinales

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GOITIA-BASQUE eta TXANIKA-SALEGI
18:00 - 20:00

Goitia-Basque y Txanika-Salegi. Fotografía. Jai Alai

Euskaraz irakurri: Goitia-Basque eta Txanika-Salegi finalerdietara
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la tercera jornada de la Grand Slam-Jai Alai League, Txanika y Salegi han necesitado dos sets para doblegar a Urreisti y Gorka (8-15 y 14-15). Goitia y Basque también se han impuesto en dos sets a Javier y Zabala (15-9 y 15-9). En el segundo set, con 2-1, Goitia se ha lesionado en el tobillo izquierdo y desde entonces Basque se ha hecho cargo del juego de la pareja, si bien, a pesar de las molestias, Goitia ha cerrado el partido con un espectacular tanto asegurando la victoria y el segundo set.

Jai Alai League Pelota Cesta punta Alex Goitia Thibault Basque

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Txanika-Argoitia y Bixente-Oyhenard se medirán en la final del Grand Slam de Donostia

En el primer partido, Txanika y Argoitia se han impuesto en el desempate a Erik y Aratz. En el primer set han caído 10-15, en el segundo se han impuesto 15-13, y en el desempate, 5-3. En el segundo duelo, Bixente y Oihenard también han necesitado tres sets ante Urrutia y Eki. 10-15, 15-10 y 5-2 ha sido el resultado final. Por lo tanto, la final del Gran Slam ya está definida.
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