Erkiaga eta Atain, Ezkurdi Jai Alai Master Serieseko txapeldunak
Finalean, astelehen honetan jokatu dena, Urreisti eta Lekerikari irabazi diete, hiru setetan, 15-11, 12-15 eta 5-1eko emaitzarekin.
Lur-Oaia eta Johan-Lopez, Araba Master Serieseko txapeldunak
Gaur jokatu dira Araba Master Serieseko finalak: emakumezkoetan, Lurrek eta Oaiak bi setetan mendean hartu dituzte Maite eta Frida (15-3, 15-10); gizonezkoetan, berriz, Johan eta Lopez gailendu dira Erkiagaren eta Zabalaren aurka (13-15, 13-15).
Ikusi "Miami Biscayne Cup" dokumentala
Astelehenean, martxoaren 2an, 22:15etik aurrera, ETB1en. Gozatu Danian (Miami) jokatutako zesta-punta txapelketaren bigarren edizioari buruzko dokumentalaz, protagonista nagusien eskutik.
Gorka Sorozabal: "Anai bezala funtzionatzen dugu, talde bat bezala"
Johan Sorozabalen, Gorka Sorozabalen, Aritz Erkiagaren eta Imanol Lopezen adierazpenak Biscayne Cupeko finalaren ostean.
Sorozabal anaien eta Erkiaga-Lopezen arteko Biscayne Cupeko finalaren laburpena
Johan eta Gorka Sorozabalek irabazi dute Biscayne Cup, Erkiaga-Lopez bikotearen aurka lehen seta galdu (15-6), bigarrena irauli (8-15) eta hirugarrenean berdinketa hautsita (3-5).
Sorozabal anaiak, Biscayne Cupeko txapeldunak
Erkiaga-Lopez eta Johan-Gorka bikoteak iritsi dira Biscayne Cupeko finalera
Erkiagak eta Lopezek neurketa estu eta lehiatuan menderatu dituzte Urreisti eta Ibarluzea (15-11, 15-13); Sorozabal anaiak, aldiz, sendo eta agintari aritu dira Goitia eta Lekerikaren aurka (15-4, 15-11).
Puntista ohiak ere Biscayne Cuparekin gozatzen ari dira
Daniako pilotalekuan jokatzen ari den Biscayne Cup txapelketak zale asko erakarri ditu harmailetara, puntista ohiak ere tartean. Miguel Angel Meabebasterretxea, Pedro Mari Sardui, Asier Elezgarai eta Alex Rekalde puntista ohiekin izan gara, txapelketaren eta giroaren inguruan zer iritzi duten jakiteko.
Erkiaga-Lopez eta Johan-Gorka, Daniako Biscayne Cupeko final handira
Urreisti-Ibarluzea eta Erkiaga-Lopez, Daniako Biscayne Cupeko finalerdietara
Eñaut Urreisti-Ion Ibarluzea eta Aritz Erkiaga-Imanol Lopez bikoteek finalerdietarako txartela lortu dute euren ligaxkako partidetan garaipena lortuta.