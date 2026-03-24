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Erkiaga y Atain, campeones del Ezkurdi Jai Alai Master Series

Atain eta Erkiaga txapeldunak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Erkiagak eta Atainek irabazi dute Ezkurdi Jai Alai Master Series txapelketa
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EITB

Última actualización

En la final, que se ha disputado este lunes, han ganado a Urreisti y Lekerika, en tres sets, por 15-11, 12-15 y 5-1. 

Cesta punta Eñaut Urreisti Unai Lekerika Aritz Erkiaga Jai Alai League

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