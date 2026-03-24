Erkiaga y Atain, campeones del Ezkurdi Jai Alai Master Series
En la final, que se ha disputado este lunes, han ganado a Urreisti y Lekerika, en tres sets, por 15-11, 12-15 y 5-1.
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Lur-Oaia arrollan y Johan-López conquistan el título en el Araba Master Series
Lur y Oaia se han proclamado campeonas del Araba Euskaraz Master Series tras imponerse con claridad a Maite y Frida en dos sets (15-3 y 15-10). En la final masculina, Johan y López se han llevado el título en un duelo mucho más igualado ante Erkiaga y Zabala (13-15 y 13-15).
Disfruta del documental "Miami Biscayne Cup"
El lunes, 2 de marzo, a partir de las 22:15, disfruta del documental sobre la segunda edición del campeonato de cesta punta jugado en Dania (Miami), de la mano de los principales protagonistas.
Gorka Sorozabal: "Funcionamos como hermanos, como equipo"
Declaraciones de Johan Sorozabal, Gorka Sorozabal, Aritz Erkiaga e Imanol López tras la final de la Biscayne Cup en la que los hermanos Sorozabal se han llevado la txapela.
Resumen de la final de la Biscayne Cup entre los hermanos Sorozabal y Erkiaga-López
Johan y Gorka Sorozabal han ganado la Biscayne Cup tras perder el primer set ante Erkiaga-López (15-6), remontar el segundo (8-15) y romper el empate en el tercero (3-5).
Los hermanos Sorozabal, campeones de la Biscayne Cup
Johan y Gorka Sorozabal han conquistado la Biscayne Cup tras perder el primer set 15-6 contra la pareja Erkiaga-López, remontar el segundo 8-15 y ganar el desempate 3-5, en un frontón de Dania lleno que ha celebrado los 100 años del Jai Alai en Estados Unidos.
Erkiaga-López y Johan-Gorka disputarán la final de la Biscayne Cup
Erkiaga y López se han impuesto a Urreisti-Ibarluzea por 15-11 y 15-13 en un duelo muy igualado, mientras que Johan y Gorka han certificado su pase con mayor contundencia ante Goitia-Lekerika (15-4 y 15-11). La pelea por el título ya tiene protagonistas.
Los expuntistas disfrutan también con la Biscayne Cup
La Biscayne Cup que se está disputando en el frontón de Dania está atrayendo a numerosos aficionados y aficionadas al frontón, y entre ellos, a varios exjugadores de cesta punta. Miguel Ángel Meabebasterretxea, Pedro Mari Sardui, Asier Elezgarai y Alex Rekalde nos hablan del ambiente tan especial que se está viviendo en Florida en torno a la Biscayne Cup.
Erkiaga-López y Johan-Gorka jugarán la gran final de la Biscayne Cup de Dania
Erkiaga y López se han impuesto a Urreisti-Ibarluzea por 15-11 y 15-13 en un duelo muy igualado, mientras que Johan y Gorka han certificado su pase con mayor contundencia ante Goitia-Lekerika (15-4 y 15-11). La pelea por el título ya tiene protagonistas.
Urreisti-Ibarluzea y Erkiaga-López, a semifinales de la Biscayne Cup de Dania
Las parejas compuestas por Eñaut Urreisti e Ion Ibarluzea y por Aritz Erkiaga e Imanol López han conseguido su pase a las semifinales tras sendas victorias en sus respectivos partidos de liguilla.