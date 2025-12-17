ZESTA-PUNTA
Emakumezkoen Jai Alai Ligaren bigarren edizioa aurkeztu dute Berriatuan

Bigarren edizioa izango da aurtengoa, eta iaz bezala, Berriatuan hasiko da txapelketa. Emakume gehiagok hartuko dute parte, gaurko aurkezpenean azaldutakoaren arabera.
18:00 - 20:00
Iaz baino emakume gehiagok hartuko dute parte
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bigarren edizioa izango da aurtengoa, eta iaz bezala, Berriatuan hasiko da txapelketa. Emakume gehiagok hartuko dute parte, gaurko aurkezpenean azaldutakoaren arabera.

Zesta-punta Jai Alai League

