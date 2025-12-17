Presentan en Berriatua la segunda edición de la Liga Jai Alai femenina
Al igual que el año pasado el campeonato comenzará en Berriatua, y participarán más mujeres, según han explicado en la presentación de hoy.
