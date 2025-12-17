CESTA PUNTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Presentan en Berriatua la segunda edición de la Liga Jai Alai femenina

Bigarren edizioa izango da aurtengoa, eta iaz bezala, Berriatuan hasiko da txapelketa. Emakume gehiagok hartuko dute parte, gaurko aurkezpenean azaldutakoaren arabera.
18:00 - 20:00
Participarán más mujeres que el año pasado
Euskaraz irakurri: Emakumezkoen Jai Alai Ligaren bigarren edizioa aurkeztu dute Berriatuan
author image

EITB

Última actualización

Al igual que el año pasado el campeonato comenzará en Berriatua, y participarán más mujeres, según han explicado en la presentación de hoy.

Cesta punta Jai Alai League

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X