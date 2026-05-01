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En dos sets se han decidido los partidos de la primera jornada de la Iron Cup

18:00 - 20:00
Primera jornada de la Iron Cup. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Bi setetan erabaki dira Iron Cupeko lehen jardunaldiko partidak
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el primer partido del grupo B, Johan y Atain han derrotado por 10-15 y 12-15 a Libois e Ibarluzea, mientras que en el grupo A, Urreisti y Basque han doblegado con más facilidad de la esperada a los favoritos Erkiaga y Manci, por 9-15 y 5-15.

Johan Sorozabal Eñaut Urreisti Iron Cup Pelota Cesta punta Thibault Basque

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