HUELGA DE PALISTAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Iñaki Urrutia, palista: “Estamos a la espera de la licitación; si todos nos metemos en el mismo barco, le daremos a la pala el sitio que se merece”

Iñaki Urrutia
18:00 - 20:00
Iñaki Urrutia.
Euskaraz irakurri: Iñaki Urrutia, palista: “Lizitazioaren ebazpenaren zain gaude oraindik; espero dugu aste gutxi barru frontoian egotea”
author image

EITB

Última actualización

Los palistas profesionales han dado por finalizada la huelga indefinida que iniciaron el pasado mes de mayo. Sin embargo, la relación entre ellos e Innpala se ha roto, ya no hay profesionales que sean parte de la empresa. Dos proyectos están ahora en juego y aunque están a la espera de la resolución de licitación, los palistas tienen la esperanza de poner la pala en su sitio.

Los pelotaris profesionales de pala desconvocan la huelga indefinida que iniciaron en mayo de 2025
Pala

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X