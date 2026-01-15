Iñaki Urrutia, palista: “Estamos a la espera de la licitación; si todos nos metemos en el mismo barco, le daremos a la pala el sitio que se merece”
Los palistas profesionales han dado por finalizada la huelga indefinida que iniciaron el pasado mes de mayo. Sin embargo, la relación entre ellos e Innpala se ha roto, ya no hay profesionales que sean parte de la empresa. Dos proyectos están ahora en juego y aunque están a la espera de la resolución de licitación, los palistas tienen la esperanza de poner la pala en su sitio.
