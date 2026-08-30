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Tercer punto para Artola y Rezusta (22-20)

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Artola eta Rezusta 22 - 20 Larrazabal eta Zabaleta
18:00 - 20:00
Artola y Rezusta celebran el triunfo.
Euskaraz irakurri: Hirugarren puntua Artola eta Rezustarentzat (22-20)
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Artola y Rezusta han ganado 22-20 a Larrazabal y Zabaleta para sumar su tercer punto en el Masters CaixaBank.

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Ezkurdia y Zabaleta se meten en la final del Torneo Ciudad de San Sebastián tras un duro, parejo y emocionante choque (22-21)

La pareja navarra doblegó el miércoles al binomio guipuzcoano, formado por Jokin Altuna y Beñat Rezusta, en semifinales. De esta manera, se medián a Joseba Ezkurdia y José Javier Zabaleta se medirán en la final este viernes a Unai Laso y Martxel Iztueta. Las dos finales, Seriea A y B, serán emitidas, en directo, por EITB, y un festival dará comienzo a las 21:00 horas.
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