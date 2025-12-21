Enara Gaminde, campeona del Cuatro y Medio (22-10)
La pelotari de Laukiz, que ha disputado una final sin errores, se ha impuesto con total autoridad a Amaia Aldai. Con la victoria de hoy, Gaminde rompe un gran hito al ser la primera pelotari de la historia de la pelota mixta en alzarse con el cetro del Parejas y de la Jaula en una misma campaña. Nadie lo había conseguido antes.
Enara Gaminde ha ganado la final del Cuatro y Medio de la Emakume Master Cup al imponerse por 22-10 a la pelotari de Dima Amaia Aldai, en la gran final disputada en el frontón Santanape de Gernika.
El partido ha comenzado con un tanto muy duro, en la que se ha impuesto la pelotari de Laukiz. Gaminde ha logrado distanciarse de la pelotari de Dima con cuatro tantos consecutivos de saque y el inicio del partido ha marcado el final.
El dominio de Enara Gaminde ha sido total. Amaia Aldai no ha podido hacer su juego y, en ocasiones, se ha mostrado impotente .
Gaminde, con mucha tranquilidad, ha sabido hacer mucho daño con el saque y se ha distanciado por 11 tantos en el marcador (15-4). Sin embargo, Aldai no se ha rendido y ha conseguido acortar distancias con 3 tantos consecutivos (18-10).
Pero la pelotari de Laukiz no estaba para perdonar. No ha habido tembleque en la debutante, que ha dado muestras de saber estar, de maduración. La velocidad del pelotazo, los saques y la buena respuesta en el resto han desmontado la final del acotado.
Enara Gaminde ha hecho una final espectacular, impecable, y se ha llevado la txapela con todo merecimiento (22-10).
Con la victoria de hoy, Gaminde rompe un gran hito al ser la primera pelotari de la historia de la pelota mixta en alzarse con el cetro del Parejas y de la jaula en una misma campaña. Nadie lo había conseguido antes.
Todos los tantos de la final:
0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 2-4, 2-5, 2-6, 3-6, 3-7, 3-8, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 5-15, 6-15, 7-15, 7-16, 7-17, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18, 10-19, 10-20, 10-21, 10-22.
