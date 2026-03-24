Final berezia, Unai Lasorentzat
Unai Lasorentzat final berezia izango da igande honetan jokatuko dutena. Lesio larri bat atzean utzita ekin zion txapelketari, eta pozarren dago nola moldatu den ikusita.
Joseba Ezkurdia, 7. txapelaren bila
Joseba Ezkurdia pilotariak, Jokin Altunarekin batera, igandean jokatuko duen Binakako finalari begira nola sentitzen den kontatu du elkarrizketa honetan. Irabaziz gero, aurrelari zein atzelari gisa irabazten duen lehen pilotaria izango litzateke.
Murua eta Gabirondo, B serieko Binakako txapeldun
Muruak eta Gabirondok Peña II.a eta Salaverri II.a garaitu dituzte B serieko Binakako Txapelketako finalean (18-22). Aspeko bikoteak lehen finala izan du profesionaletan, eta lehen saiakeran lortu dute txapela.
Kexarik ez, B Serieko finalerako pilota aukeraketan
Larunbatean B serieko binakako finala jokatuko da Bergaran. Peña II.ak eta Salaverri II.ak eta Muruak eta Gabirondok elkarren indarrak neurtuko dituzte. Protagonistak prest dira larunbateko erronkarako.
Binakako finalistak, jokatzeko gogoz, material-hautaketan
Binakako finalerako materiala hautatu dute gaur Albisu-Laso eta Altuna-Ezkurdia bikoteek, Nafarroa Arenan. Materialarekin arazorik ez, eta gogoz daude egun handian begiz jota duten “amestutako txapela” lortzeko.
Final historikoa izango du aurtengo Binakakoak
Albisu-Laso eta Altuna III.a-Ezkurdia bikoteek jokatuko duten Binakako finala historikoa izango da. Hitzordua datorren martxoaren 29an izango da, Nafarroa Arenan.
Elordi, oso haserre: "Arauei jarraituta, Zabaleta eta ni egon beharko ginateke finalean"
Aitor Elordi oso haserre agertu da Laso eta Albisuren aurka Binakako finalerako txartela galdu baitute. Azken tantoetan, gertakari polemikoa izan da. Laso aldageletara joan da, baimenik gabe, eta, arauei jarraituz, zigortu beharko luketela adierazi du Aspeko pilotariak.
Laso eta Albisu izango dira Altuna eta Ezkurdiaren aurkariak Binakako final handian
Baikoko bikoteak Elordi eta Zabaleta kanporatu ditu (21-22), 21-17ko emaitza iraulita.
Dario eta Ezkurdia nagusi Jakaren eta Iztuetaren aurka (7-22)
Dariok eta Ezkurdiak mendean hartu dituzte Jaka eta Iztueta finalerdietako ligaxkako hirugarren jardunaldian (7-22). Gaurko partidak ez zuen garrantzirik sailkapenari begira, Jaka eta Iztueta aukerarik gabe geratu baitziren aurreko astean; Altuna eta Ezkurdia, berriz, finalean dira.
Peña II-Salaverri II eta Murua-Gabirondo bikoteek jokatuko dute Binakako Serie B-ko finala
Peña II.ak eta Landak 10-22 irabazi die liderrak ziren Dario eta Lozari. Hala, azken horiek bigarren partidaren zain geratu dira, baina Muruak eta Gabirondok 2-22 irabazi diete Salaberria eta Gaskueri, finalerako bigarren txartela lortuz.