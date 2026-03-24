Darío y Ezkurdia se han impuesto a Jaka e Iztueta en la tercera jornada de la liguilla de semifinales (7-22). El partido de hoy no tenía importancia de cara a la clasificación, ya que Jaka e Iztueta se quedaron sin opciones la semana pasada, mientras que Altuna y Ezkurdia ya están en la final.