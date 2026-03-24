FINAL DEL PAREJAS

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Final especial para Laso: “Vengo de una lesión grave otra vez"

18:00 - 20:00
Unai Laso, delantero de Baiko. Imagen: EITB
Unai Laso, pelotari
Euskaraz irakurri: Final berezi, Unai Lasorentzat
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EITB

Última actualización

A pocos días de disputarse la final, el delantero navarro ha resaltado la figura de su zaguero, Jon Ander Albisu. "Estaría con él todos los días, es un gran tipo", ha afirmado. "Nuestro campeonato está siendo de matrícula", ha agregado.

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