BINAKAKO TXAPELKETA
Lasok eta Albisuk lider jarraitzen dute

18:00 - 20:00
Laso eta Albisu. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zaila egiten ari zaie gainontzeko pilotariei Laso eta Albisu garaitzea. Lider izan ziren lehen fasean eta berdin jarraitzen dute bigarrenean. Hori gutxi ez eta finalaurrekoen ligaxkan sendo hasi dira biak. Altuna eta Ezkurdiak berriz, 5 partidu irabazi dituzte jarraian.

Joseba Ezkurdia Esku-pilota Pilota Aitor Elordi Jose Javier Zabaleta Erik Jaka Binakakoa Unai Laso Jon Ander Albisu Jokin Altuna Martxel Iztueta

