Lasok eta Albisuk lider jarraitzen dute
Zaila egiten ari zaie gainontzeko pilotariei Laso eta Albisu garaitzea. Lider izan ziren lehen fasean eta berdin jarraitzen dute bigarrenean. Hori gutxi ez eta finalaurrekoen ligaxkan sendo hasi dira biak. Altuna eta Ezkurdiak berriz, 5 partidu irabazi dituzte jarraian.
2025-2026ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Hasierako ligak 14 jardunaldi izango ditu. Ondoren, play-offa jokatuko dute hirugarren eta seigarren postuen artean sailkatutako bikoteek. Finalerdietako ligaxka izango da gero, eta, azkenik, finala, martxoaren 29an.
Lasok eta Albisuk geldiezin jarraitzen dute: 13-22 menderatu dituzte Jaka eta Iztueta
Lasok eta Albisuk 13-22 garaitu dituzte Jaka eta Iztueta finalerdietako ligaxkako lehen jardunaldian. Garaipen honekin, ligaxkako liderrek pauso polita eman dute finalera bidean.
Altunak eta Ezkurdiak garaipena lortu dute Elordiren eta Zabaletaren aurka (22-16)
Altunak eta Ezkurdiak finalerdietako ligaxkako lehen partidan 22-16 garaitu dituzte Elordi eta Zabaleta. 9-9 berdindu ostean, gorriek partida hautsi eta markagailuan ihes egin dute.
Igandeko partidarako materiala aukeratu dute Laso-Albisu eta Jaka-Iztueta bikoteek
Igande honetan Laso-Albisu eta Jaka-Iztueta bikoteek jokatuko duten Eskuz Binakako Txapelketako finalaurrekoetako partidarako pilotak hautatzeko hitzordua izan dute asteazken goizean. Partidari begira nola sentitzen diren ere adierazi dute hedabideen aurrean.
Binakako Txapelketako finalaurrekoak abiatuko dira asteburuan, Altuna-Ezkurdia vs Elordi-Zabaleta partidarekin
Ezkurdia ondoezik, gainerako hiru pilotariek hartu dute parte astearte goizean Donostian egindako pilota-aukeraketan. Hala, Altunak, Elordik eta Zabaletak hautatu dute asteburuan erabiliko duten materiala. Emaitza- zein joko-bolada onean iritsiko dira hitzordura.
Jakak eta Iztuetak finalerdietarako azken txartela eskuratu dute, Zabala eta Martija 22-10 garaituta
Jakak eta Iztuetak 22-10 garaitu dituzte Zabala eta Martija Binakako Txapelketako play-offetan. Garaipen horri esker, finalerdietan izango dira, Laso-Albisu, Elordi-Zabaleta eta Altuna-Ezkurdia bikoteekin batera.
Jakak eta Iztuetak Larrazabal eta Landa garaitu dituzte (22-15), eta finalerdietako txartela izango dute jokoan igandean
Jakak eta Iztuetak 22-15 menderatu dituzte Larrazabal eta Landa Binakako Txapelketako play-offean. Garaipen horri esker, igandean Zabalaren eta Martijaren aurka neurtuko dituzte indarrak, eta bikote irabazleak finalerdietarako txartela eskuratuko du.
Altunak eta Ezkurdiak finalerdietarako txartela lortu dute, Zabala eta Martijari 22-12 irabazita
Joseba Ezkurdiak, atzelari lanetan, txapelketako bere partidarik onena egin du. Neurketaren bigarren erdian are eta nagusiago izan dira gipuzkoarra eta nafarra. Javi Zabalak eta Julen Martijak bigarren aukera bat izango dute sailkapena lortzeko.
Laso eta Albisuren marka ikaragarria, 13 garaipen 14 jardunalditan
Unai Laso eta Jon Ander Albisu sekulako ligaxka eginda iritsiko dira Binakako Txapelketako finalerdietara. Atzo 22-20 irabazita, 13 garaipen lortu dituzte 14 jardunalditan. Azken bederatzi urteetako ligaxketako markarik onena.