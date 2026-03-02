CAMPEONATO DE PAREJAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Laso y Albisu siguen líderes

18:00 - 20:00
Laso y Albisu. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Lasok eta Albisuk lider jarraitzen dute
author image

EITB

Última actualización

Al resto de pelotaris les está resultando difícil vencer a Laso y Albisu. Lideraron la primera fase y siguen igual en la segunda. Por si fuera poco, los dos han empezado firmes en la liguilla de semifinales. Altuna y Ezkurdia, por su parte, han ganado 5 partidos seguidos.

Joseba Ezkurdia Pelota a mano Pelota Aitor Elordi Jose Javier Zabaleta Erik Jaka Parejas Unai Laso Jon Ander Albisu Jokin Altuna Martxel Iztueta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X