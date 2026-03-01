BINAKAKOA
Lasok eta Albisuk geldiezin jarraitzen dute: 13-22 menderatu dituzte Jaka eta Iztueta

Laso eta Albisu
18:00 - 20:00
Laso eta Albisu. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lasok eta Albisuk 13-22 garaitu dituzte Jaka eta Iztueta finalerdietako ligaxkako lehen jardunaldian. Garaipen honekin, ligaxkako liderrek pauso polita eman dute finalera bidean.

Binakakoa Esku-pilota Unai Laso Jon Ander Albisu Baiko pilota Pilota

