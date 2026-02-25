Iruñean
Igandeko partidarako materiala aukeratu dute Laso-Albisu eta Jaka-Iztueta bikoteek

Laso-Albisu vs Jaka-Iztueta material hautaketa
18:00 - 20:00
Pilotariak, gaur goizeko material hautaketan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan Laso-Albisu eta Jaka-Iztueta bikoteek jokatuko duten Eskuz Binakako Txapelketako finalaurrekoetako partidarako pilotak hautatzeko hitzordua izan dute asteazken goizean. Partidari begira nola sentitzen diren ere adierazi dute hedabideen aurrean.

Binakakoa

