Jaka e Iztueta y Laso y Albisu han elegido el material para el partido que jugarán el domingo en el Navarra Arena
Será, para ambas parejas, el primer encuentro en la liguilla de semifinales. Laso y Albisu, grandes dominadores de la fase de cuartos de final, parten como favoritos, pero no se fían de sus rivales.
Las semifinales arrancan el fin de semana con el Altuna-Ezkurdia vs. Elordi-Zabaleta
Joseba Ezkurdia se ha ausentado de la elección de material por un proceso febril, pero no tendrá problemas para el partido del sábado en el frontón Atano III de Donostia. Ambas parejas llegan en buen momento, y uno de sus dos enfrentamientos en la liguilla previa, fue sin duda el choque más disputado de los jugados hasta ahora en la presente edición.
Jaka e Iztueta logran el último billete para semifinales tras vencer 22-10 a Zabala y Martija
Jaka e Iztueta han derrotado 22-10 a Zabala y Martija en los play-off del Campeonato de Parejas, una victoria que les permite estar en semifinales junto a Laso-Albisu, Elordi-Zabaleta y Altuna-Ezkurdia.
Jaka e Iztueta vencen a Larrazabal y Landa (22-15), y se la jugarán el domingo ante Zabala y Martija
Jaka e Iztueta han derrotado 22-15 a Larrazabal y Landa en los play-off del Campeonato de Parejas. Una victoria que les permite a los colorados medirse este domingo a Zabala y Martija; los ganadores serán semifinalistas.
Altuna y Ezkurdia logran el pase a semifinales a la primera tras ganar 22-12 a Zabala y Martija
Joseba Ezkurdia, como zaguero, ha realizado su mejor partido del campeonato. En la segunda mitad del encuentro el guipuzcoano y el navarro han sido aún más superiores. Javi Zabala y Julen Martija tendrán una segunda oportunidad para colarse en semifinales.
Impresionante marca de Laso y Albisu, 13 victorias en 14 jornadas
Unai Laso y Jon Ander Albisu llegarán a las semifinales del Campeonato de Parejas tras una gran liguilla. Tras ganar 22-20 ayer, han logrado 13 victorias en 14 jornadas. La mejor marca de la liguilla de los últimos nueve años.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2025-2026
Habrá una primera liga de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales, y la gran final, el 29 de marzo.
El debutante Landa ocupará el lugar del lesionado Mariezkurrena en el playoff
Jugará, junto a Larrazabal, frente a Jaka e Iztueta este próximo viernes, 20 de febrero, en Amorebieta-Etxano. En caso de ganar, también sustituirá al zaguero de Berriozar el domingo en Arrasate. En ese choque tendría enfrente al perdedor del Zabala-Martija vs. Altuna-Ezkurdia.
Elordi y Zabaleta han ganado con facilidad a Jaka e Iztueta (22-13)
Elordi y Zabaleta han derrotado 22-13 a Jaka e Iztueta en la 14ª jornada del Campeonato de Parejas en Alsasua. Los azules han vuelto a demostrar que son una de las parejas más sólidas del campeonato, junto a Laso-Albisu.
Altuna y Ezkurdia aseguran la cuarta plaza tras vencer a Larrazabal y Eskiroz (22-15)
Altuna y Ezkurdia han derrotado 22-15 a Larrazabal y Eskiroz en la 14ª jornada del Campeonato de Parejas, una victoria que les ha permitido asegurarse la cuarta plaza en el Campeonato de Parejas y disputar el partido del play-off el jueves ante Zabala y Martija.