Jaka e Iztueta y Laso y Albisu han elegido el material para el partido que jugarán el domingo en el Navarra Arena

Los pelotaris, en la selección de material de esta mañana
Euskaraz irakurri: Igandeko partidarako materiala aukeratu dute Laso-Albisu eta Jaka-Iztueta bikoteek
Será, para ambas parejas, el primer encuentro en la liguilla de semifinales. Laso y Albisu, grandes dominadores de la fase de cuartos de final, parten como favoritos, pero no se fían de sus rivales.

