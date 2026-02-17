BINAKAKO TXAPELKETA
Laso eta Albisuren marka ikaragarria, 13 garaipen 14 jardunalditan

18:00 - 20:00
Rezusta, Albisu, Laso eta P. Etxeberria. Irudia: EITB
U. A. E. | EITB

Unai Laso eta Jon Ander Albisu sekulako ligaxka eginda iritsiko dira Binakako Txapelketako finalerdietara. Atzo 22-20 irabazita, 13 garaipen lortu dituzte 14 jardunalditan. Azken bederatzi urteetako ligaxketako markarik onena. 

2025-2026ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
