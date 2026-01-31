Binakako txapelketa
Laso eta Albisu berriro garaile, Elordi eta Zabaleta menderatuta (17-22)

18:00 - 20:00

Laso eta Albisu, garaile. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Lasok eta Albisuk 11. garaipena lortu dute Binakako Txapelketako 12. jardunaldian, Elordi eta Zabaleta 17-22 menderatuta. Gorriak 9-5 aurreratu dira lehen erdian, baina urdinek 11-11ko berdinketa lortu dute gero, eta hortik aurrera nagusi izan dira.

Binakakoa Esku-pilota Unai Laso Jon Ander Albisu Baiko pilota

