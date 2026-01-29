BINAKAKO TXAPELKETA
Peña II.ak Artola ordezkatuko du eta Laso berragertuko da asteburuan

Binakako Txapelketako hamabigarren jardunaldia behartutako ordezkapenek eta espero ziren itzulerek markatuta dator, mugimendu nabarmenekin bai Lehen Mailan baita B Seriean ere.
Peña II.a. Irudia: Baiko Pilota
author image

EITB

Azken eguneratzea

Iñaki Artola baja izango da hatz batean haustura duelako eta Peña II.ak ordezkatuko du igande honetan, Gasteizko Ogueta pilotalekuan. Imazekin osatuko du bikotea Altuna III.aren eta Ezkurdiaren aurka jokatzeko. Tolosako aurrelariak konpromiso zorrotza hartu du txapelketako hitzordu garrantzitsu batean.

Asteburuak, gainera, Unai Laso ekarriko du bueltan, aurreko astean jokatu ezin izan zuen giharretako mina gainditu ostean. Lasok eta Albisuk bigarren sailkatuak diren Elordi eta Zabaleta izango dituzte aurkari larunbatean Gernikan.

B Serieko Txapelketan, Agirrek Peña II.a ordezkatuko du ostiralean Idiazabalen. Salaverri II.arekin batera Dario eta Loza izango ditu aurkari.

Jon Ander Peña Binakakoa Esku-pilota Unai Laso Pilota Iñaki Artola

