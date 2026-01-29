Peña II.ak Artola ordezkatuko du eta Laso berragertuko da asteburuan
Iñaki Artola baja izango da hatz batean haustura duelako eta Peña II.ak ordezkatuko du igande honetan, Gasteizko Ogueta pilotalekuan. Imazekin osatuko du bikotea Altuna III.aren eta Ezkurdiaren aurka jokatzeko. Tolosako aurrelariak konpromiso zorrotza hartu du txapelketako hitzordu garrantzitsu batean.
Asteburuak, gainera, Unai Laso ekarriko du bueltan, aurreko astean jokatu ezin izan zuen giharretako mina gainditu ostean. Lasok eta Albisuk bigarren sailkatuak diren Elordi eta Zabaleta izango dituzte aurkari larunbatean Gernikan.
B Serieko Txapelketan, Agirrek Peña II.a ordezkatuko du ostiralean Idiazabalen. Salaverri II.arekin batera Dario eta Loza izango ditu aurkari.
Jon Ander Albisu, Binakako Txapelketaz: “Kantxan gozatzen ari naiz”
Jon Ander Albisu Binakako Txapelketa ona egiten ari da Unai Laso aurrelariarekin batera. Emaitzak alde, Albisuk buruan du txapela lortzea, baina oraindik bide luzea du aurretik. Berarekin izan gara Ataunen, bere sorterrian.
2025-2026ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Hasierako ligak 14 jardunaldi izango ditu. Ondoren, play-offa jokatuko dute hirugarren eta seigarren postuen artean sailkatutako bikoteek. Finalerdietako ligaxka izango da gero, eta, azkenik, finala, martxoaren 29an.
Peñak Lasoren papera bete du Altuna eta Ezkurdia garaitzeko (14-22)
Peña II.ak eta Albisuk 14-22 garaitu dituzte Altuna eta Ezkurdia Binakako Txapelketaren 11. jardunaldian. Baikoko bikoteak ziurtatuta zuen sailkapena, baina Aspekoak kontuz ibili beharko du azken jardunaldietan.
Elordi eta Zabaleta nagusi, arazoek markatutako Artolaren itzuleran (6-22)
Elordik eta Zabaletak zazpigarren garaipena eskuratu dute Binakako Txapelketako 11. jardunaldian, Artola eta Imaz 6-22 menderatuta. Partidak hasieran parekatua zirudien arren, Artolak kolpe txarra hartu du ezker eskuan, eta horrek neurketa desorekatu du.
Larrazabalek eta Mariezkurrenak puntu baliotsua lortu dute Etxeberria eta Rezusta garaituz (16-22)
Larrazabalek eta Mariezkurrenak seigarren garaipena lortu dute Binakako Txapelketako 11. jardunaldian, P. Etxeberria eta Rezusta 16-22 garaituta. Azken horiek, aldiz, oso zail izango dute txapelketan aurrera egitea.
Peñak Laso ordezkatuko du igandean Iruñean
Lasok giharretako mina du hankan, eta Peña II.ak ordezkatuko du igande honetan Nafarroa Arenan jokatuko den Binakako Txapelketako 11. jardunaldian.
Elordik eta Zabaletak 22-19 garaitu dituzte Etxeberria eta Rezusta, azken unean partida iraulita
Binakako Txapelketako 10. jardunaldian, Elordi eta Zabaleta 4-15 galtzen hasi dira, baina partida irauli eta 22-19 irabazi diete Etxeberriaei eta Rezustari. Gorriak bigarren postuan daude sailkapenean, 6 punturekin; urdinek, berriz, azken postuan jarraituko dute, 2 punturekin.
Lasok eta Albisuk finalerdietarako txartela eskuratu dute Larrazabal eta Mariezkurrena garaituta (22-19)
Lasok eta Albisuk gogotik egin behar izan dute lan Larrazabal eta Mariezkurrena mendean hartzeko, Binakako Txapelketako 10. jardunaldian. Horri esker, finalerdietara sailkatu dira.
Zabala eta Martija gogor aritu behar izan dira Altuna eta Ezkurdia garaitzeko (15-22)
Zabalak eta Martijak 15-22 menderatu dituzte Altuna eta Ezkurdia Binakako Txapelketako 10. jardunaldian. 14-14 berdindu ostean, hortik aurrera partida urdinena izan da.