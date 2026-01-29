CAMPEONATO DE PAREJAS
Peña II entra por Artola y Laso reaparece el fin de semana

La duodécima jornada del Campeonato de Parejas llega marcada por sustituciones obligadas y regresos esperados, con movimientos destacados tanto en Primera como en Serie B.

Peña II. Imagen: Baiko Pilota
Euskaraz irakurri: Peña II.ak Artola ordezkatuko du eta Laso berragertuko da asteburuan
EITB

La baja de Iñaki Artola por una fractura en un dedo obligará a introducir a Peña II este domingo en el frontón Ogueta de Vitoria-Gasteiz. Formará pareja con Imaz para medirse contra Altuna III y Ezkurdia. El delantero de Tolosa asume así un compromiso exigente en una cita clave del campeonato.

Además, la jornada traerá de vuelta a Unai Laso, que regresa a la competición tras superar las molestias musculares que le impidieron jugar la pasada semana. Laso y Albisu se enfrentarán el sábado en Gernika a Elordi y Zabaleta, actuales segundos clasificados.

En el Campeonato Serie B, Agirre sustituirá este viernes a Peña II en Idiazabal, donde jugará junto a Salaverri II contra Darío y Loza, líderes de la clasificación.

Jon Ander Peña Parejas Pelota a mano Unai Laso Pelota Iñaki Artola

