Peña II entra por Artola y Laso reaparece el fin de semana

La baja de Iñaki Artola por una fractura en un dedo obligará a introducir a Peña II este domingo en el frontón Ogueta de Vitoria-Gasteiz. Formará pareja con Imaz para medirse contra Altuna III y Ezkurdia. El delantero de Tolosa asume así un compromiso exigente en una cita clave del campeonato.

Además, la jornada traerá de vuelta a Unai Laso, que regresa a la competición tras superar las molestias musculares que le impidieron jugar la pasada semana. Laso y Albisu se enfrentarán el sábado en Gernika a Elordi y Zabaleta, actuales segundos clasificados.

En el Campeonato Serie B, Agirre sustituirá este viernes a Peña II en Idiazabal, donde jugará junto a Salaverri II contra Darío y Loza, líderes de la clasificación.