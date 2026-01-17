BINAKAKO TXAPELKETA
Lasok eta Albisuk finalerdietarako txartela eskuratu dute Larrazabal eta Mariezkurrena menderatuta (22-19)

Laso eta Albisu
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Lasok eta Albisuk gogotik lan egin behar izan dute Larrazabal eta Mariezkurrena mendean hartzeko 22-19, Binakako Txapelketako 10. jardunaldian. Garaipen honi esker, finalerdietara sailkatu dira.

Kirol-bideoak Binakakoa Esku-pilota Unai Laso Pilota

